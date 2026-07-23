أثليتك: رودري يخضع لعملية جراحية.. وموعد عودته غير مجدد

الخميس، 23 يوليه 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد كاب فيردي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن الإسباني رودري قائد إسبانيا ومانشستر سيتي سيخضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في الظهر.

وأوضح التقرير أن موعد عودته إلى الملاعب غير معروف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد الشكوك حول مستقبل الإسباني رودري مع مانشستر سيتي، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع فريقه الحالي.

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وحقق رودري كأس العالم رفقه منتخب إسبانيا بعد تحقيق الانتصار أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء الأحد الماضي.

ووفقا لشبكة ESPN ، فإن السيناريو الأقرب في الوقت الحالي هو عدم توصل رودري إلى اتفاق لتجديد عقده مع مانشستر سيتي، رغم المحاولات المستمرة من جانب النادي.

وأوضح التقرير أن إدارة مانشستر سيتي بدأت منذ عدة أشهر مفاوضات مع لاعب الوسط الإسباني من أجل تمديد عقده، وقدمت له عروضا مالية لإقناعه بالبقاء.

ورغم ذلك، لم يمنح رودري موافقته على أي من العروض حتى الآن، وهو ما زاد من تعقيد المفاوضات وأثار التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق.

ويعد رودري أحد أهم عناصر مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا، كما حصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ليصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.

ولا يزال عقد رودري مع مانشستر سيتي ساريا حتى صيف 2027، إلا أن عدم التوصل لاتفاق حتى الآن يفتح الباب أمام احتمالات عديدة بشأن مستقبله، خاصة في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته على رأسهم ريال مدريد.

وخاض رودري مع مانشستر سيتي 298 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 32 آخرين.

مانشستر سيتي إسبانيا رودري
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