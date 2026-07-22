أبرزهم السنغال وكوريا الجنوبية.. 4 منتخبات تتصارع على رينار

دخل الفرنسي هيرفي رينار دائرة اهتمامات عدد من المنتخبات الوطنية، مع اقتراب حسم مستقبله التدريبي خلال الأيام المقبلة.

وبحسب سانتي أونا الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، يأتي رينار ضمن أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب كوريا الجنوبية.

كما يتصدر المدرب الفرنسي قائمة المرشحين لخلافة البلجيكي هوجو بروس في تدريب منتخب جنوب إفريقيا.

وأضاف التقرير أن اسم رينار مطروح بقوة أيضا داخل الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في ظل البحث عن مدير فني جديد لقيادة "أسود التيرانجا".

وفي الجزائر قد يصبح رينار الخيار الأول لتدريب منتخب "الخضر" حال حدوث أي تغيير في موقف المدرب فلاديمير بيتكوفيتش ورحيله عن منصبه.

وأشار التقرير إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة رينار المقبلة، في ظل اهتمام أكثر من منتخب بالتعاقد معه.

وقاد رينار منتخب تونس في مباراتين بكأس العالم 2026 أمام اليابان وهولندا خلفا للمدرب صبري لموشي الذي تمت إقالته بعد الجولة الأولى من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام السويد 5-1.