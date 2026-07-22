مانشستر سيتي يمدد عقد فودين

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي يمدد عقد فودين

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد تعاقده مع فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

فيل فودين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ووقع فودين على عقد جديد لمدة 4 مواسم حتى 2030.

العقد القديم كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولكن اللاعب الإنجليزي وقع على عقدا جديد.

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ويعد فودين أحد أبناء أكاديمية سيتي، حيث انضم إلى النادي وهو في الرابعة من عمره، قبل أن يتحول لاحقًا إلى أحد أبرز اللاعبين المفضلين لدى جماهير الفريق في ملعب الاتحاد منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول قبل نحو عقد من الزمن.

وكان اللاعب الإنجليزي قد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج باللقب عندما فاز به مع سيتي عام 2018 وهو في سن 17 عامًا، قبل أن يضيف خمسة ألقاب أخرى في الدوري إلى جانب 12 بطولة مختلفة مع النادي.

صاحب الـ 26 عاما شارك في 50 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وبشكل عام لعب فودين 169 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 68.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فيل فودين
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