موتسيبي: قرار المحكمة بشأن نهائي المغرب والسنغال سيطبق على الجميع

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 15:11

كتب : FilGoal

إدريسا جانا جي - السنغال - المغرب

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مستجدات قضية بطل إفريقيا المتنازع فيها المغرب والسنغال.

وكان منتخب السنغال فاز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على صاحب الأرض في النهائي.

قبل أن يقرر كاف منح اللقب للمغرب وسحبه من السنغال وتوقيع عقوبات مغلظة على المنتخبين.

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وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "ننتظر القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية بشأن الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال".

وأكد "ليس في يدنا أي شيء لنفعله، ننتظر القرارات وسوف نطبقها على الجميع".

وبعد إعلان كاف بسحب اللقب من السنغال، تقدم الاتحاد السنغالي بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية، والتي ستحسم مصير اللقب.

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