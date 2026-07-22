فتح باب الترشح لاستضافة أمم إفريقيا.. قرارات كاف بعد مؤتمر مؤتسيبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مجموعة من القرارات المهمة التي تخص بطولات المنتخبات خلال السنوات المقبلة، على هامش اجتماعاته، تضمنت زيادة غير مسبوقة في الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا للسيدات، وتحديثات بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2027، وفتح باب الترشح لاستضافة النسخ التالية من البطولة.

وعقد باتريس موتسيبي مؤتمرا صحفيا أعلن فيه القرارات التي تخص بطولات المنتخبات.

وشهدت بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات أكبر زيادة في تاريخها على مستوى الجوائز المالية، إذ قرر كاف مضاعفة جائزة البطل بنسبة 100% لتصل إلى مليوني دولار، بعدما كانت مليون دولار في النسخة الماضية.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للجوائز بنسبة 67%، من 3.475 مليون دولار إلى 5.8 مليون دولار، فيما زادت جائزة الوصيف بنسبة 50% لتصل إلى 750 ألف دولار، بينما ارتفعت جائزة صاحب المركز الثالث بنسبة 43%.

وقرر كاف أيضا منح كل منتخب من المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة مبلغ 150 ألف دولار نظير المشاركة، بزيادة 20% عن النسخة السابقة التي حصل فيها كل منتخب على 125 ألف دولار.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن جوائز البطولة شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الإدارة الحالية مسؤولية كاف، إذ ارتفعت جائزة البطل بنسبة 900% من 200 ألف دولار إلى مليوني دولار، بينما زادت القيمة الإجمالية للجوائز بنسبة 495% من 975 ألف دولار إلى 5.8 مليون دولار، كما تضاعف عدد المنتخبات المشاركة من 8 إلى 16 منتخبا.

وفيما يتعلق بكأس أمم إفريقيا 2027، أكد كاف أن التحضيرات تسير بصورة جيدة لاستضافة البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا تحت شعار "باموجا"، مشيدا بالتعاون الكامل من حكومات الدول الثلاث لضمان جاهزية الملاعب، وملاعب التدريب، والإقامة، ووسائل النقل، والأمن، والخدمات الطبية، والبنية التكنولوجية، والبث التلفزيوني، وجميع متطلبات تنظيم البطولة.

كما أعلن كاف استمرار عملية الترشح لاستضافة بطولات كأس أمم إفريقيا 2028 و2032 و2036، موضحا أن عملية التقديم تشهد اهتماما كبيرا، وأن العديد من الدول تقدمت بملفات قوية لاستضافة النسخ الثلاث، على أن يتم الإعلان عن القرارات الخاصة بالدول المنظمة في الوقت المناسب.

وفي الإطار نفسه، كشف الاتحاد الإفريقي عن إطلاق دعوة لتقديم العروض الخاصة بالحقوق التجارية لبطولات أمم إفريقيا 2028 و2032 و2036، مشيرا إلى تلقيه بالفعل العديد من العروض من كبرى شركات التسويق والحقوق التجارية العالمية.

وأوضح كاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تعظيم العوائد المالية للبطولة، وزيادة قيمتها التجارية، بما ينعكس على تطوير كرة القدم في الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء، ودعم مختلف مسابقات الاتحاد الإفريقي.

واختتم كاف قراراته بالإعلان عن إقامة الجمعية العمومية العادية الـ48 يوم 21 نوفمبر 2026 في العاصمة النيجيرية أبوجا، موجها الشكر إلى الحكومة النيجيرية والاتحاد النيجيري لكرة القدم على التعاون في استضافة الحدث، ومعربا عن ثقته في أن الجمعية ستكون محطة مهمة لدفع مسيرة تطوير كرة القدم الإفريقية.