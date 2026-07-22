موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 14:11

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مصير طلب مصر بزيادة عدد الأندية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "إذا تلقينا أي طلب ننظر فيه وندرسه وهذا ما فعلناه بطلب مصر بزيادة عدد الأندية في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "القرارات من هذا النوع لابد أن يتم اتخاذها من اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي وهي التي تدرس هذا الملف".

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وأكمل "أنا أحب الأهلي والزمالك وبيراميدز والوداد وأحب كل الفرق الإفريقية في القارة".

وواصل "الفائز بكأس الأمم الإفريقية للسيدات سيحصل على جائزة مالية 2 مليون دولار".

وأتم تصريحاته "ندعم الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، فهو أفضل حكم في القارة وما حدث معه في أمريكا يتعلق بسيادة الدول".

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم"يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية."

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