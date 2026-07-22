بورنموث يرفض عرض تشيلسي لضم أليكس سكوت

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 12:46

كتب : FilGoal

احتفال أليكس سكوت بهدف بورنموث ضد أرسنال

رفض نادي بورنموث عرضًا رسميًا من تشيلسي بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب الوسط أليكس سكوت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى تشيلسي لتدعيم خط وسطه بعدما باع أندري سانتوس إلى مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، حيث وضع النادي اللندني سكوت ضمن أولوياته استعدادًا لأول موسم تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ووفقًا لـ بي بي سي سبورت، تقدم تشيلسي بعرض رسمي لضم اللاعب، إلا أن بورنموث رفضه بشكل قاطع.

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وأضاف التقرير أن إدارة بورنموث أبلغت تشيلسي أنها لن تنظر في أي عروض جديدة للتعاقد مع سكوت، مؤكدة رغبتها في الاحتفاظ به خلال الموسم المقبل، الذي سيشهد المشاركة الأوروبية الأولى في تاريخ النادي.

كما يتمسك بورنموث أيضًا باستمرار عدد من نجومه، من بينهم رايان وإيلي جونيور كروبي.

وانضم سكوت وكروبي بالفعل إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا تحت قيادة المدرب ماركو روزه، بينما من المنتظر أن يلتحق رايان بالفريق لاحقًا بعد مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

ورغم تمسك بورنموث باللاعب، فإن موقف النادي تعقد بعدما رفض سكوت توقيع عقد جديد مع النادي.

ولا يتبقى في عقد لاعب الوسط الإنجليزي سوى عامين، لكن بورنموث لا يزال مصممًا على مقاومة الاهتمام الكبير بخدماته.

ولا يقتصر السباق على تشيلسي فقط، إذ ارتبط اسم مانشستر يونايتد أيضًا بالسعي للتعاقد مع سكوت، كما يُعد أرسنال من بين الأندية المهتمة بضمه، ما ينذر بصراع قوي على خدمات لاعب الوسط الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

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