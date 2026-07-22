مانشستر يونايتد يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 12:17

كتب : FilGoal

أولد ترافورد

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.

وأفاد النادي عبر موقعه: "كشف مانشستر يونايتد وأديداس عن قميص الفريق الاحتياطي الجديد لموسم 2026/27، بتصميم يُعيد إحياء أحد أبرز تصاميم النادي الخارجية بلمسة عصرية".

Landscape wide shot of 2026/27 away kit launch

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يتميز القميص بشعار أديداس ثلاثي الأوراق، ويجمع بين الأداء المتميز والابتكار، مع ارتباط وثيق بثقافة كرة القدم، مُحتفيًا بمظهر لطالما كان له صدىً واسع داخل الملعب وخارجه".

يتميز القميص بلون أزرق، ويجمع بين عناصر مألوفة وتفاصيل دقيقة ولمسات أنيقة.

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وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن القميص الأساسي في نهاية الموسم الماضي، ويأتي التصميم مستوحى من تراث النادي مع لمسة عصرية، ليعكس بداية فصل جديد في تاريخ مانشستر يونايتد العريق، حسب موقع النادي.

واستُلهم القميص من تصاميم السبعينيات، حيث يبرز اللون الأحمر الكلاسيكي مع ياقة البولو الشهيرة والأكمام المخططة.

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كما تحمل تفاصيل الياقة والخطوط الدقيقة إشارات إلى القمصان التي ارتداها الفريق خلال التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1977، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لذلك الإنجاز التاريخي.

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وتم تصنيع القميص بتكنولوجيا متطورة لتحقيق أقصى أداء. فهو مصنوع من أقمشة خفيفة الوزن بتقنية ثلاثية الأبعاد تتكيف مع الجسم، مما يضمن للاعبين أقصى درجات الراحة وحرية الحركة.

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وذلك بفضل تقنية adidas CLIMACOOL+ الجديدة، تم تحسين إدارة الرطوبة من خلال فتحات تهوية شبكية موزعة استراتيجياً لزيادة تدفق الهواء طوال المباراة.

وقد يظهر مانشستر يونايتد بالقميص الجديد في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أولد ترافورد أمام نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل.

مانشستر يونايتد
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