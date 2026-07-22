مالي والنيجر وبوركينا يكشفون رغبتهم في تنظيم أمم إفريقيا 2032

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2025

ذكر موقع BSNSports أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على نية مالي والنيجر وبوركينا فاسو في الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2032.

وقدّمت الدول الثلاث الواقعة في غرب إفريقيا طلبًا مشتركًا لإبداء رغبتها في استضافة البطولة إلى كاف، الذي أقرّ باستلامه كجزء من المرحلة الأولى من عملية تقديم العروض.

ومع ذلك، لا يُعدّ هذا الطلب بمثابة منح حق الاستضافة، إذ لم يبدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدُ تقييم الدول المرشحة قبل اختيار الدولة المضيفة.

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وجاء تقديم المقترح المشترك عقب اجتماع بين ممثلي الاتحادات الكروية الثلاثة ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في الولايات المتحدة خلال المراحل الأخيرة من التحضير لكأس العالم 2026.

ويجمع هذا العرض الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل في جهد منسق لاستضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في القارة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن كاف رسميًا عن فتح باب الترشح لاستضافة نسخ 2028 و2032 و2036 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، داعيًا الاتحادات الأعضاء الـ 54 إلى تقديم مقترحاتها.

وأوضح الاتحاد أن جميع العروض ستُقيّم بناءً على المتطلبات الفنية والمالية والقانونية.

وفي المرحلة التالية من عملية الترشح، من المتوقع أن تقدم بوركينا فاسو ومالي والنيجر وثائق ترشيح شاملة تُحدد البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الملاعب ومرافق التدريب ووسائل النقل والإقامة والترتيبات الأمنية.

ولم يُعلن كاف عد عن جدول زمني لاختيار الدولة المضيفة لبطولة 2032، أو يكشف عن القائمة الكاملة للدول المتنافسة على حق الاستضافة.

وفي حال فوزها، ستعود البطولة إلى بوركينا فاسو ومالي للمرة الأولى منذ استضافتهما لها عامي 1998 و2002 على التوالي، بينما ستستضيف النيجر كأس الأمم للمرة الأولى في تاريخها.

بوركينا فاسو كأس أمم إفريقيا مالي النيجر
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