أستون فيلا يواصل رفض مهاجمي تشيلسي

رفض أستون فيلا فرصة التعاقد مع مهاجم تشيلسي ليام ديلاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لتقارير صحفية.

ووفقًا لموقع فوتبول إنسايدر، عرض تشيلسي ديلاب على أستون فيلا ضمن محاولاته لتقليص عدد لاعبي الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

لكن التقرير أوضح أن أستون فيلا رفض العرض سريعًا، إذ لا يضع اللاعب ضمن أولوياته في سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن مدرب الفريق أوناي إيمري يبحث عن مهاجم يتمتع بقدر أكبر من السرعة والحركية، وهو ما لا يراه متوفرًا في ديلاب.

يأتي ذلك بعدما رفض أوناي إيمري أيضا فكرة ضم نيكولاس جاكسون من تشيلسي، ويتمسك فقط بإتمام صفقة التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو.

وكان ديلاب، البالغ من العمر 23 عامًا، قد انضم إلى تشيلسي قادمًا من إيبسويتش تاون مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، لكنه عاش موسمًا أول مخيبًا للآمال في ستامفورد بريدج.

وسجل المهاجم هدفين فقط خلال 41 مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي، ليتراجع ترتيبه في حسابات المدرب تشابي ألونسو.

وفي الوقت نفسه، توصل تشيلسي إلى اتفاق لضم مورجان روجرز من أستون فيلا مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي ووقع عقدًا طويل الأمد مع النادي اللندني.

وسبق أن ارتبط اسم ديلاب بالانتقال إلى إيفرتون هذا الصيف، ويبقى من غير الواضح ما إذا كان النادي سيجدد اهتمامه بضمه.

ورغم ذلك، يسعى ديلاب لإقناع تشابي ألونسو خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، لكن رحيله يظل واردًا حال تعاقد تشيلسي مع مهاجم جديد.

وكان تشيلسي قد تخلى بالفعل هذا الصيف عن أندري سانتوس ومارك كوكوريا وتايريك جورج، مع توقعات برحيل أسماء أخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات.