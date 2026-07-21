بي بي سي: تحالف استثماري يسعى للاستحواذ على حصة في ليفربول

دخل تحالف استثماري يقوده رجل الأعمال البريطاني الهندي أميت باتيا في مفاوضات للاستحواذ على حصة من أسهم نادي ليفربول.

وأكدت مجموعة FSG في بيان نقلته بي بي سي سبورت: "تحالف استثماري يقوده ويديره ويمثله أميت باتيا أبدى اهتمامه بإجراء استثمار استراتيجي عبر شراء حصة أقلية في نادي ليفربول."

وأضاف البيان أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة، في صفقة قد تقدر قيمة ليفربول بأكثر من 4.5 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).

ويصنف لاكشمي ميتال في المركز الـ73 ضمن قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم، بثروة تقدر بنحو 23 مليار جنيه إسترليني.

وكانت FSG قد أعلنت في عام 2022 انفتاحها على استقبال استثمارات جديدة في ليفربول، سواء عبر بيع حصة أقلية أو دراسة بيع النادي بالكامل، إذا كان ذلك يصب في مصلحة النادي، إلا أن عملية استحواذ كاملة لم تتم.

كما ساعدت اتفاقية الاستثمار مع شركة Dynasty في عام 2023، والتي تراوحت قيمتها بين 82 و164 مليون جنيه إسترليني، في تقليص الديون الناتجة عن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المدرج الرئيسي، ومدرج أنفيلد رود، ومركز التدريب.

وسبق أن درست FSG تطبيق نموذج تعدد ملكية الأندية، وعينت مايكل إدواردز للإشراف على المشروع، قبل أن يتم التخلي عن تلك الخطط لاحقًا.

وكانت مجموعة فينواي سبورتس جروب (FSG) قد استحوذت على نادي ليفربول مقابل 300 مليون جنيه إسترليني عام 2010، بعد امتلاكها نادي بوسطن ريد سوكس الأمريكي منذ عام 2002.

وخلال فترة ملكية المجموعة، توج ليفربول بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2019.

كما أشرفت FSG على تطوير ملعب أنفيلد، وإنشاء مركز تدريب جديد، إلى جانب وضع أسس الاستقرار الرياضي والإداري للنادي.

وكان أميت باتيا أعلن تنحيه عن مجلس إدارة نادي كوينز بارك رينجرز وتخليه عن حصته في النادي، منهياً مسيرة استمرت 18 عامًا كمالك مشارك ونائب للرئيس.