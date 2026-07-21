رومانو: حلم ريال مدريد يؤجل تجديد تعاقد رودري مع مانشستر سيتي

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

رودري أفضل لاعب في كأس العالم

تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية في ملف تجديد عقد لاعب وسطه الإسباني رودري، بعدما كشفت تقارير أن اللاعب يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن مفاوضات تجديد عقد رودري مع مانشستر سيتي وصلت إلى طريق مسدود، رغم أن النادي قدم عرضًا رسميًا للاعب في أبريل الماضي.

وأشار رومانو إلى أن رودري يرغب في العودة إلى إسبانيا بعد سبعة مواسم في الدوري الإنجليزي، حيث سبق له اللعب مع فياريال وأتلتيكو مدريد.

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وأضاف التقرير أن الفائز بالكرة الذهبية يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز لا يضع اللاعب ضمن أولوياته في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير أن رغبة رودري في ارتداء قميص ريال مدريد موجودة منذ عدة أشهر، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحقق خلال المواسم المقبلة.

ويدخل رودري، البالغ من العمر 30 عامًا، العام الأخير من عقده مع مانشستر سيتي، في وقت تبذل فيه إدارة النادي جهودًا للإبقاء على أحد أهم لاعبي الفريق.

ويحصل اللاعب حاليًا على فترة راحة بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، عقب الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وسيعود رودري إلى مانشستر سيتي لبدء حقبة جديدة تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، الذي تولى المسؤولية خلفًا لـبيب جوارديولا.

ويعيش مانشستر سيتي فترة تغييرات كبيرة بعد رحيل جوارديولا بنهاية الموسم الماضي، عقب مسيرة حافلة بالألقاب شهدت تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في موسمه الأخير.

كما فقد الفريق عددًا من عناصره البارزة، إذ رحل بيرناردو سيلفا، بينما غادر جون ستونز عقب نهاية عقده، وهو ما يزيد من التحديات التي تنتظر ماريسكا في موسمه الأول مع الفريق، وسط الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار القيادي داخل غرفة الملابس.

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