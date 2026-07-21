رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: سيتم محاسبة المخطئ في أزمة الناشئ مكاري

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 20:46

كتب : هاني العوضي

مكاري يوناني - الاتحاد السكندري

شدد محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري على محاسبة المخطئ في أزمة الناشئ مكاري يوناني.

وأعلنت وزارة الرياضة، فتح تحقيق بشأن شكوى استبعاد أحد الناشئين في اختبارات نادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه. (طالع التفاصيل)

وقال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات لـFilGoal.com : "سنفتح تحقيقا في واقعة اللاعب مكاري يوناني، وسيتم محاسبة المخطئ إذا ثبتت إدانته".

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فيما أوضح محمد نور رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد عبرFilGoal.com وقال في تصريحات خاصة: "مكاري تواجد في الفريق "ب" لنادي الاتحاد مواليد 2013 بالموسم الماضي، ودخل هذا الصيف اختبارات الفريق "أ" ونجح في المرحلة الأولى".

وأضاف "ما حدث أن اللاعب أثناء سؤال أحد المدربين (أحمد أحمد ساري) عن اسمه أجاب: مكاري يوناني، فرد المدرب قائلا: "وكيف ينطق أو يُكتب هذا الاسم".

وتابع "والدة اللاعب اشتكت من الأمر بعد بكائه وألمحت لوجود اضطهاد ديني، لكن هذا غير صحيح بالمرة بدليل تواجد مكاري في الفريق "ب" بالموسم الماضي".

وأتم "عقدنا جلسة مع اللاعب ووالدته التي تفهمت الأمر تماما وقامت بحذف المنشور التي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي".

لا يتوفر وصف.

وأعلنت وزارة الرياضة، فتح تحقيق بشأن شكوى استبعاد أحد الناشئين في اختبارات نادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه.

وتوعدت الوزارة في بيانها بعقوبة كبيرة للمتسبب في الواقعة حال التأكد من صحته.

وانطلقت اختبارات نادي الاتحاد السكندري لاختيار المواهب في شهر يونيو الماضي.

الاتحاد السكندري وزارة الرياضة مكاري يوناني
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