"شطب صاحب الواقعة".. وزارة الرياضة تفتح شكوى في استبعاد ناشئ بسبب اسمه

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الرياضة، فتح تحقيق بشأن شكوى استبعاد أحد الناشئين في اختبارات نادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "قرر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة فتح تحقيق فوري و عاجل للتأكد من صحة ما أثير على وسائل الإعلام المختلفة عن شكوي أحد أولياء الأمور باستبعاد نجلها من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بسبب اسمه وفق ما أثير في وسائل الإعلام."

وأضاف البيان "زعمت والدة اللاعب عن رفض النادي للاعب بسبب اسمه."

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وتابع البيان "قرر وزير الشباب والرياضة بشكل فوري وعاجل التحقق من الأمر."

وتوعدت الوزارة في بيانها بعقوبة كبيرة للمتسبب في الواقعة حال التأكد من صحته.

وأتم البيان "أمر جوهر نبيل في حال التأكد من صحة الشكوى، فستقوم وزارة الشباب والرياضة بإيقاف المتسبب في هذا الأمر فورا وإحالته للتحقيق الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حياله في هذا الشأن وحرمانه من مزاوله أي نشاط رياضي مستقبلا ."

وانطلقت اختبارات نادي الاتحاد السكندري لاختيار المواهب في شهر يونيو الماضي.

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