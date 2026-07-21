استعدادا للموسم الجديد.. تشيلسي يعلن مواجهة ريال سوسيداد وديا

أعلن نادي تشيلسي إقامة مباراة ودية أمام ريال سوسيداد الإسباني يوم 15 أغسطس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2026-2027.

ويواصل المدير الفني تشابي ألونسو تجهيز فريقه للموسم المقبل، إذ يستعد لقيادة تشيلسي في جولة تحضيرية بأستراليا وآسيا، تتضمن خمس مباريات ودية خلال الفترة من 28 يوليو حتى 9 أغسطس.

ومع وجود فترة تمتد إلى 15 يومًا بين آخر مباريات الجولة التحضيرية ومواجهة فولام في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 24 أغسطس، قرر النادي إضافة مباراة ودية جديدة إلى البرنامج.

وأكد تشيلسي عبر بيان رسمي، أن مواجهة ريال سوسيداد ستكون آخر مباراة ودية للفريق قبل انطلاق الموسم.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا بالنسبة لألونسو، الذي سبق له تمثيل ريال سوسيداد لاعبًا، كما بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الرديف للنادي الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 15 أغسطس، وتنطلق في تمام الثانية ظهرًا، وستكون متاحة للمشاهدة عبر المنصة الخاصة بالنادي.