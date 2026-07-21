سكاي: تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع جون ستونز

دخل مدافع منتخب إنجلترا جون ستونز دائرة اهتمامات تشيلسي، الذي يسعى لتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق موسم 2026-2027.

وأصبح ستونز، البالغ من العمر 32 عامًا، لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، ما فتح الباب أمام عدة أندية لمحاولة ضمه، وسط تقارير ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى يوفنتوس.

ورغم الغموض الذي يحيط بمستقبله على مستوى الأندية، قضى ستونز معظم الصيف مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، قبل خروج الفريق من الدور نصف النهائي أمام الأرجنتين.

وشارك المدافع الإنجليزي لمدة 89 دقيقة في خسارة إنجلترا أمام منتخب الأرجنتين، بينما غاب عن مباراة تحديد المركز الثالث أمام فرنسا.

وبحسب سكاي سبورتس فإن تشيلسي يخطط لإجراء تدعيمات قوية في خط الدفاع قبل الموسم الجديد، ويضع ستونز ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي اللندني ترى في المدافع الإنجليزي خيارًا مناسبًا، خاصة بعد رحيله مجانًا عن مانشستر سيتي، ما يجعله متاحًا للتعاقد دون دفع مقابل انتقال.

ويواصل تشيلسي نشاطه بقوة في سوق الانتقالات، إذ يقترب من حسم صفقة مورجان روجرز قادمًا من أستون فيلا مقابل أكثر من 110 ملايين جنيه إسترليني، كما يجري مفاوضات مع كريستال بالاس لضم المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا.

وعانى ستونز من كثرة الإصابات خلال الموسم الماضي، وهو ما حد من مشاركاته مع مانشستر سيتي إلى 18 مباراة فقط في مختلف المسابقات، في موسم خسر فيه الفريق لقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال.

وخلال مسيرته مع مانشستر سيتي، كان ستونز أحد الركائز الأساسية في حقبة المدرب بيب جوارديولا، حيث توج بـ6 ألقاب للدوري الإنجليزي، و5 ألقاب لكأس الرابطة، و3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يحظى المدافع الإنجليزي باهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل خبرته الكبيرة وتوافره مجانًا في سوق الانتقالات.