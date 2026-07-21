إيمري يوافق على ضم جارناتشو وليس نيكولاس جاكسون

وافق الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لـ أستون فيلا، على التحرك للتعاقد مع جناح تشيلسي أليخاندرو جارناتشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد أستون فيلا للإعلان عن بيع مورجان روجرز إلى تشيلسي في صفقة تبلغ قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني، والمتوقع إتمامها خلال اليومين المقبلين.

ومع انتقال روجرز إلى ملعب ستامفورد بريدج، ترددت أنباء عن إمكانية انتقال أحد لاعبي تشيلسي إلى فيلا بارك ضمن تحركات الناديين في سوق الانتقالات.

ورغم ارتباط اسم نيكولاس جاكسون بالانتقال إلى أستون فيلا، فإن خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أكد أن أولوية إيمري أصبحت التعاقد مع جارناتشو.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، أن أستون فيلا تقدم بالفعل بعرض رسمي لضم الدولي الأرجنتيني، الذي يحظى أيضًا باهتمام روما.

وأضاف أن إيمري وافق على عرض يتضمن إعارة اللاعب مع خيار شراء في صيف العام المقبل، دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كان بند الشراء إلزاميًا أم اختياريًا.

وأشار التقرير إلى أن جارناتشو لا يزال يدرس موقفه من الانتقال إلى أستون فيلا، قبل اتخاذ قراره النهائي.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن ملاك تشيلسي يفضلون بيع اللاعب بشكل نهائي، إلا أن اهتمام أستون فيلا وروما قد يدفع النادي اللندني إلى إعادة النظر في موقفه من أجل تسهيل رحيله.

وخاض جارناتشو 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

ورغم ذلك، يطالب تشيلسي بالحصول على 35 مليون جنيه إسترليني على الأقل للموافقة على رحيل اللاعب.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن رحيل جارناتشو قد يمنح تشيلسي فرصة أكبر للاحتفاظ بخدمات نيكولاس جاكسون، الذي ترى إدارة النادي أنه يمثل قيمة فنية أكبر للفريق في المرحلة المقبلة.