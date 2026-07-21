إيمري يوافق على ضم جارناتشو وليس نيكولاس جاكسون

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 18:17

كتب : FilGoal

توقيع أليخاندرو جارناتشو لتشيلسي

وافق الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لـ أستون فيلا، على التحرك للتعاقد مع جناح تشيلسي أليخاندرو جارناتشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد أستون فيلا للإعلان عن بيع مورجان روجرز إلى تشيلسي في صفقة تبلغ قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني، والمتوقع إتمامها خلال اليومين المقبلين.

ومع انتقال روجرز إلى ملعب ستامفورد بريدج، ترددت أنباء عن إمكانية انتقال أحد لاعبي تشيلسي إلى فيلا بارك ضمن تحركات الناديين في سوق الانتقالات.

أخبار متعلقة:
بعد 6 سنوات.. الجزائري توجاي يرحل عن الترجي سالم الدوسري يخضع لجراحة ناجحة في الركبة بذكرى نهائي الأبطال 2007.. ميلان يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027

ورغم ارتباط اسم نيكولاس جاكسون بالانتقال إلى أستون فيلا، فإن خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أكد أن أولوية إيمري أصبحت التعاقد مع جارناتشو.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، أن أستون فيلا تقدم بالفعل بعرض رسمي لضم الدولي الأرجنتيني، الذي يحظى أيضًا باهتمام روما.

وأضاف أن إيمري وافق على عرض يتضمن إعارة اللاعب مع خيار شراء في صيف العام المقبل، دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كان بند الشراء إلزاميًا أم اختياريًا.

وأشار التقرير إلى أن جارناتشو لا يزال يدرس موقفه من الانتقال إلى أستون فيلا، قبل اتخاذ قراره النهائي.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن ملاك تشيلسي يفضلون بيع اللاعب بشكل نهائي، إلا أن اهتمام أستون فيلا وروما قد يدفع النادي اللندني إلى إعادة النظر في موقفه من أجل تسهيل رحيله.

وخاض جارناتشو 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

ورغم ذلك، يطالب تشيلسي بالحصول على 35 مليون جنيه إسترليني على الأقل للموافقة على رحيل اللاعب.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن رحيل جارناتشو قد يمنح تشيلسي فرصة أكبر للاحتفاظ بخدمات نيكولاس جاكسون، الذي ترى إدارة النادي أنه يمثل قيمة فنية أكبر للفريق في المرحلة المقبلة.

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي جارناتشو
نرشح لكم
أدار مباراتين للأهلي.. أنتوني تايلور يعلن اعتزاله بعد انتهاء كأس العالم تايمز: أرسنال يبدأ التفاوض مع نيوكاسل لضم جيماريش سكاي: تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع جون ستونز قلق في مانشستر يونايتد بسبب إصابة ليساندرو مارتينيز في نهائي كأس العالم تقرير: أستون فيلا ونيوكاسل يراقبان نجم المغرب جارديان: مانشستر يونايتد يحدد هدفه لتدعيم الجبهة اليسرى مانشستر يونايتد يضم موهبة توتنام تاينان تومبسون تقرير: أستون فيلا يسعى لضم ثنائي تشيلسي بعد حسم صفقة روجرز
أخر الأخبار
أدار مباراتين للأهلي.. أنتوني تايلور يعلن اعتزاله بعد انتهاء كأس العالم 9 دقيقة | في المونديال
تايمز: أرسنال يبدأ التفاوض مع نيوكاسل لضم جيماريش 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: عرض البنك الأهلي يؤجل انتقال خفيفي للجيش الملكي 34 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع جون ستونز 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو: برشلونة يحسم صفقة جيسي بيسيو جناح كلوب بروج 41 دقيقة | الدوري الإسباني
إيمري يوافق على ضم جارناتشو وليس نيكولاس جاكسون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المغرب الفاسي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم بنجديدة 47 دقيقة | الدوري المصري
بعد 6 سنوات.. الجزائري توجاي يرحل عن الترجي ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 3 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات