تقرير مغربي: اتجاه في كاف لقبول مقترح زيادة عدد الأندية بالبطولات القارية

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

كاف

ذكر موقع le360 spor المغرب أن هناك اتجاه في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لقبول مقترح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن المقترح حظي بتفاعل إيجابي داخل أروقة كاف، حيث يميل عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية إلى الموافقة على رفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مع الإبقاء على نظام كأس الكونفدرالية دون أي تعديل.

ويهدف المشروع إلى منح بعض الاتحادات الوطنية مقعدا إضافيا في دوري الأبطال، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفق معايير التصنيف القاري والضوابط التنظيمية المعمول بها لدى كاف، حسب التقرير.

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وتعززت فرضية اعتماد هذا التعديل بعد قرار لجنة المسابقات تأجيل آخر موعد لتحديد الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية إلى غاية شهر أغسطس المقبل، وهو ما يمنح كاف مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية قبل الإعلان الرسمي عن النظام الجديد.

ويناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدة ملفات قبل عرض نتائجها بمؤتمر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن عقد باتريس موتسيبي رئيس "كاف" مؤتمرًا صحفيا يوم الأربعاء.

وكشف الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي يوم الإثنين، أن موتسيبي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "سيكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي قبل مؤتمر موتسيبي لمناقشة عدة ملفات ويعلن رئيس الاتحاد الإفريقي القرارات بعدها".

وتابع "سيتم مناقشة آلية بعض المقترحات المقدمة ومنها طلب الاتحاد المصري زيادة عدد الأندية في البطولات القارية، على أن يتم دراسة كل تصور سواء بزيادة لكل الاتحادات أو الاتحادات الأعلى تصنيفا فقط أو إرجاء الأمر".

وأضاف "سيتم أيضا مناقشة مقترح زيادة عدد المنتخبات في أمم إفريقيا 2028 بناء على طلب أكثر من اتحاد وآلية تنفيذ ذلك".

واختتم المصدر تصريحاته "أخيرا مناقشة آلية تطوير الكرة الإفريقية بعد تقييم أداء المشاركة القارية في كأس العالم".

وأشار كاف، إلى أن موتسيبي سيتحدث إلى وسائل الإعلام حول العديد من التطورات في الاتحاد الإفريقي وكرة القدم الإفريقية.

كما أوضح كاف، في بيانه، أن موتسيبي سيتحدث عن تقييمه لأداء المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وشاركت 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتأهلت 9 فرق إلى دور الـ 32، فيما ودع منتخب تونس فقط المونديال من دور المجموعات.

وواصل منتخبا مصر والمغرب مسيرتهما في المونديال، قبل أن يودع الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ 16، ولحق بها أسود أطلس من الدور ربع النهائي أمام فرنسا.

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم"يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية."

الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا كاف
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