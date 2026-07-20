تقرير: أستون فيلا ونيوكاسل يراقبان نجم المغرب

دخل المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس، دائرة اهتمامات كل من أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "دراريو"، فإن الناديين الإنجليزيين يراقبان تطور مستوى اللاعب تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه، وسط توقعات بإمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي خلال الأسابيع المقبلة.

وكان الزلزولي قد غاب عن المشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع ريال بيتيس، سجل خلاله 14 هدفًا وصنع 12 آخرين في 41 مباراة بمسابقتي الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.

ويستطيع اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، اللعب على طرفي الملعب، رغم أن أفضل مستوياته تأتي في مركز الجناح الأيسر.

وأشار التقرير إلى أن الزلزولي يرتبط بعقد مع ريال بيتيس حتى صيف 2029، ويتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو 42.4 (مليون جنيه إسترليني).

وأضاف أن إدارة ريال بيتيس تتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، ولا تنوي التفاوض على بيعه بأقل من هذا المبلغ خلال الميركاتو الحالي.

كما لفت التقرير إلى أن اللاعب أعلن في الأشهر الأخيرة أنه بدأ في تعلم اللغة الإنجليزية، في خطوة قد تعزز فرص انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد أستون فيلا للحصول على مقابل مالي ضخم بعد اقتراب انتقال مورجان روجرز إلى تشيلسي في صفقة تبلغ قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني.

ومع قدرة الوافد الجديد يوهان مانزامبي على اللعب في مركز صانع الألعاب، قد يمثل الزلزولي خيارًا مناسبًا لتعزيز الجبهة اليسرى.

كما أن تعدد مراكز اللاعب يتماشى مع فلسفة المدرب أوناي إيمري، الذي يفضل ضم لاعبين قادرين على شغل أكثر من مركز.

ويحتاج أستون فيلا إلى تدعيم الأطراف الهجومية، خاصة بعد عدم التعاقد نهائيًا مع جادون سانشو، إلى جانب ارتباط ليون بايلي بإمكانية الرحيل إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي.