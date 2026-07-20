جارديان: مانشستر يونايتد يحدد هدفه لتدعيم الجبهة اليسرى

يواصل مانشستر يونايتد البحث عن ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث لا يزال مدافع فولام أنتوني روبنسون أحد أبرز الأهداف لتدعيم صفوف الفريق.

أنتوني روبنسون النادي : فولام فولام

وبحسب صحيفة ذا جارديان، فإن الدولي الأمريكي لا يزال يحظى باهتمام كبير من مانشستر يونايتد، الذي يسعى لتوفير منافسة حقيقية مع لوك شاو على مركز الظهير الأيسر.

وقدم شاو موسمًا مميزًا مع يونايتد، بعدما شارك في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، ليستعيد مكانته كخيار أول في مركزه.

واستفاد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من عدم استدعائه إلى قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026، ليحصل على فترة راحة قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، التي بدأها مانشستر يونايتد بالخسارة وديًا أمام ريكسهام بهدف دون رد.

وشهد الصيف الحالي رحيل تيريل مالاسيا عن النادي في صفقة انتقال حر، بينما قد يعتمد المدرب مايكل كاريك على باتريك دورجو بشكل أكبر في مركز الجناح بعد المستويات التي قدمها هجوميًا الموسم الماضي.

كما يملك يونايتد الثنائي الشاب هاري أماس ودييجو ليون، وكلاهما يبلغ من العمر 19 عامًا، إلا أن النادي يدرس إمكانية خروجهما على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات.

ورغم قدرة كل من ديوجو دالوت ونصير مزراوي على شغل مركز الظهير الأيسر، فإن كاريك يرغب في التعاقد مع ظهير متخصص يمنح شاو منافسة مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن لويس هال، لاعب نيوكاسل يونايتد، يحظى أيضًا باهتمام مانشستر يونايتد، لكن إتمام الصفقة يبدو أكثر صعوبة مقارنة بضم روبنسون.

ويعد روبنسون من أبرز الأظهرة في الدوري الإنجليزي، إذ خاض 158 مباراة في المسابقة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

ويرتبط اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد مع فولام حتى صيف 2028، لكن النادي قد يوافق على بيعه حال وصول عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وخاض روبنسون 26 مباراة مع فولام في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، كما شارك في 4 مباريات مع منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 2026.

ويحصل اللاعب حاليًا على إجازته الصيفية قبل العودة إلى استعدادات فولام للموسم الجديد، وسط استمرار التكهنات بشأن مستقبله، في ظل اهتمام ليفربول أيضًا بالحصول على خدماته.

ويرى التقرير أن روبنسون سيكون خيارًا مثاليًا لمانشستر يونايتد بفضل خبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي وجودته الفنية.