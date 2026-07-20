مانشستر يونايتد يضم موهبة توتنام تاينان تومبسون

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 19:10

كتب : FilGoal

تاينان تومبسون لاعب مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده رسميًا مع الجناح الإنجليزي الشاب تاينان تومبسون قادمًا من توتنام هوتسبير، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي:

"توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق للتعاقد مع الجناح الشاب الموهوب تاينان تومبسون، وذلك في انتظار استكمال إجراءات تسجيله. ويرحب الجميع في النادي بتاينان، ويتمنون له كل التوفيق في المستقبل."

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ويعد اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 6 أهداف مع فريقي تحت 21 عامًا وتحت 18 عامًا في توتنام خلال موسم 2025-2026.

كما تألق بشكل لافت في دوري أبطال أوروبا للشباب، بعدما أحرز 7 أهداف في 7 مباريات.

وبحسب "سكاي سبورتس" تبلغ قيمة الصفقة 8 ملايين جنيه إسترليني، بواقع 4 ملايين جنيه إسترليني كقيمة ثابتة، إضافة إلى 4 ملايين أخرى كحوافز ومكافآت.

وأضاف التقرير أن توتنام احتفظ بنسبة 15% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب.

من جانبه، كشف الصحفي لوري ويتويل أن مانشستر يونايتد منح تومبسون مسارًا واضحًا للوصول إلى الفريق الأول، حيث سيشارك في تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب مايكل كاريك.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في فترة الإعداد للموسم الجديد، على أمل التواجد ضمن قائمة الفريق الأول خلال المراحل الأولى من الموسم.

ورغم أنه لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول لتوتنام، فإنه تواجد في قائمة المباريات ثلاث مرات خلال الموسم الماضي، بينها مواجهتا باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وقد يظهر تومبسون للمرة الأولى بقميص مانشستر يونايتد خلال المباراة الودية أمام روزنبورج يوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسيخوض مانشستر يونايتد بعد ذلك مباريات ودية أمام أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وليدز يونايتد وميلان، قبل افتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027 بمواجهة هال سيتي يوم 22 أغسطس.

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