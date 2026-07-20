تشيلسي يراقب موهبة سانتوس الجديدة

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 18:34

كتب : FilGoal

جابرييل بونتيمبو لاعب سانتوس

يواصل تشيلسي البحث عن المواهب الشابة في أمريكا الجنوبية، بعدما وضع لاعب سانتوس البرازيلي جابرييل بونتيمبو ضمن قائمة أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب موقع RTI Esporte البرازيلي، فإن الإدارة المالكة للنادي اللندني ترى أن بونتيمبو يمتلك المواصفات التي تتناسب مع سياسة النادي في التعاقد مع اللاعبين الشباب أصحاب الإمكانات الكبيرة.

ويقترب تشيلسي حاليًا من إتمام صفقة التعاقد مع مورجان روجرز مهاجم أستون فيلا مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، بعد أن خضع اللاعب للكشف الطبي يوم الإثنين.

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وفي حال إتمام الصفقة، سينضم روجرز إلى الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي هذا الصيف، وهي ماركو باليسترا وجيوفاني كويندا وإيمانويل إيميجا، استعدادًا لموسم 2026-2027 تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ورغم ذلك، يواصل تشيلسي متابعة أبرز المواهب في أمريكا الجنوبية، حيث أضاف بونتيمبو إلى قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي قد يلجأ إلى السيناريو المعتاد في السنوات الأخيرة، بالتعاقد مع اللاعب ثم إعارته إلى ستراسبورج الفرنسي، المملوك أيضًا للمجموعة، من أجل منحه فرصة أكبر للتطور.

ويُعد بونتيمبو من خريجي أكاديمية سانتوس، ونجح في فرض نفسه ضمن الفريق الأول، بعدما شارك في 65 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف.

ويمتاز اللاعب بقدرته على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، إذ بدأ عام 2026 كلاعب وسط، قبل أن يعتمد عليه سانتوس بشكل أكبر في مركز الجناح الأيمن خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 86.5 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ لا ينوي تشيلسي أو أي نادٍ آخر دفعه.

كما أشار إلى أن عقد بونتيمبو مع سانتوس يمتد حتى نهاية 2030، وهو ما يمنح النادي البرازيلي موقفًا قويًا في المفاوضات، علمًا بأن التقرير لم يحدد القيمة التي قد يوافق سانتوس على بيع اللاعب مقابلها.

ويحتل سانتوس حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الدوري البرازيلي، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط، وهو ما قد يدفع النادي للتمسك بخدمات لاعبه وعدم التسرع في بيعه خلال الفترة الحالية.

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