تقرير: الكشف عن ملامح صفقة مانشستر يونايتد لتدعيم خط الوسط

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد لا يزال يخطط لإبرام صفقة جديدة في خط الوسط، رغم تعاقده هذا الصيف مع يوري تيليمانس وأندريه سانتوس.

ويسعى المدرب مايكل كاريك إلى استكمال إعادة بناء وسط الملعب، في ظل الإصابات والرحيل الذي شهده الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي.

وخلال حديثه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أكد رومانو أن مانشستر يونايتد أنهى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط أتالانتا إيدرسون، ولن يعود للتفاوض بشأن ضمه.

وأوضح رومانو أن إدارة النادي تواصل دراسة الخيارات المتاحة في السوق من أجل التعاقد مع لاعب وسط ثالث قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

وقال رومانو: "الآن يتعلق الأمر باختيار لاعب الوسط الثالث. نريد لاعبًا دفاعيًا، قويًا بدنيًا، قادرًا على كسر الخطوط، وأن يكون عنصرًا مؤثرًا بهذا الدور. مانشستر يونايتد يستكشف السوق."

ويأتي ذلك بعد رحيل كاسيميرو وإصابة مانويل أوجارتي الخطيرة في الركبة، وهو ما يدفع النادي إلى مواصلة تقييم عدد من الخيارات قبل حسم الصفقة المقبلة.

ورغم أن رومانو لم يكشف عن أسماء محددة، فإن عدة لاعبين في أوروبا تنطبق عليهم المواصفات التي يبحث عنها النادي.

ويعد مانو كوني، لاعب وسط روما، أحد أبرز الخيارات المطروحة، إذ تشير التقارير إلى انفتاحه على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، كما يتميز بالقوة الدفاعية والقدرة على تغطية المساحات والتقدم بالكرة، بينما تُقدر قيمته بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.

كما يظل أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، الهدف الأكثر طموحًا بالنسبة ليونايتد، إذ وصفته بعض التقارير بأنه "صفقة الأحلام" للنادي هذا الصيف.

وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد قد يوافق على بيع اللاعب مقابل نحو 77 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إقناع النادي الإسباني واللاعب بإتمام الصفقة لن يكون مهمة سهلة.

ويرى التقرير أن أولويات مانشستر يونايتد أصبحت واضحة، فبعد إضافة تيليمانس للإبداع، وسانتوس كموهبة واعدة، واستمرار تطور كوبي ماينو، لا يزال كاريك بحاجة إلى لاعب ارتكاز دفاعي من الطراز الرفيع، قادر على حماية الخط الخلفي وحسم الصراعات في وسط الملعب.