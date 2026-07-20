مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الملفات التي سيتم مناقشتها قبل مؤتمر موتسيبي

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 17:04

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

يناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدة ملفات قبل عرض نتائجها بمؤتمر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن عقد باتريس موتسيبي رئيس "كاف" مؤتمرًا صحفيا يوم الأربعاء المقبل.

وكشف الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن موتسيبي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "سيكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي قبل مؤتمر موتسيبي لمناقشة عدة ملفات ويعلن رئيس الاتحاد الإفريقي القرارات بعدها".

وتابع "سيتم مناقشة آلية بعض المقترحات المقدمة ومنها طلب الاتحاد المصري زيادة عدد الأندية في البطولات القارية، على أن يتم دراسة كل تصور سواء بزيادة لكل الاتحادات أو الاتحادات الأعلى تصنيفا فقط أو إرجاء الأمر".

وأضاف "سيتم أيضا مناقشة مقترح زيادة عدد المنتخبات في أمم إفريقيا 2028 بناء على طلب أكثر من اتحاد وآلية تنفيذ ذلك".

واختتم المصدر تصريحاته "أخيرا مناقشة آلية تطوير الكرة الإفريقية بعد تقييم أداء المشاركة القارية في كأس العالم".

وأشار كاف، إلى أن موتسيبي سيتحدث إلى وسائل الإعلام حول العديد من التطورات في الاتحاد الإفريقي وكرة القدم الإفريقية.

كما أوضح كاف، في بيانه، أن موتسيبي سيتحدث عن تقييمه لأداء المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وشاركت 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتأهلت 9 فرق إلى دور الـ 32، فيما ودع منتخب تونس فقط المونديال من دور المجموعات.

وواصل منتخبا مصر والمغرب مسيرتهما في المونديال، قبل أن يودع الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ 16، ولحق بها أسود أطلس من الدور ربع النهائي أمام فرنسا.

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم"يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية."

دوري أبطال إفريقيا الاتحاد الإفريقي كاف
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