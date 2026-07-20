كاف: موتسيبي يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء للكشف عن تطورات في الكرة الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن عقد باتريس موتسيبي رئيس "كاف" مؤتمرًا صحفيا يوم الأربعاء المقبل.

وكشف الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن موتسيبي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وأشار كاف، إلى أن موتسيبي سيتحدث إلى وسائل الإعلام حول العديد من التطورات في الاتحاد الإفريقي وكرة القدم الإفريقية.

كما أوضح كاف، في بيانه، أن موتسيبي سيتحدث عن تقييمه لأداء المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وشاركت 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتأهلت 9 فرق إلى دور الـ 32، فيما ودع منتخب تونس فقط المونديال من دور المجموعات.

وواصل منتخبا مصر والمغرب مسيرتهما في المونديال، قبل أن يودع الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ 16، ولحق بها أسود أطلس من الدور ربع النهائي أمام فرنسا.

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم"يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية."

ومن المقرر أن يشارك بطل الدوري، وصاحب المركز الثاني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما يشارك ثالث بطولة الدوري، وبطل الكأس في الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري، فيما حل بيراميدز ثانيا، والأهلي ثالثا، وسيراميكا كليوباترا رابعا، والمصري خامسا في جدول الترتيب.

فيما توج بيراميدز ببطولة الكأس، وحل زد وصيفا.