تقرير مغربي: كاف يتجه لرفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الموافقة على مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكشف موقع "سبورت 7" المغربي أن أعضاء اللجنة التنفيذية في كاف يوافقون بشكل مبدئي على الفكرة، في انتظار المصادقة عليها خلال الاجتماعات المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن المؤشرات داخل كاف في الوقت الحالي أصبحت أكثر إيجابية مقارنة بالفترة الماضية، وذلك بعدما انتقل الملف من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الترتيبات الإجرائية.

وذلك بعدما قررت لجنة المسابقات في كاف تأجيل الموعد النهائي لإرسال قوائم الفرق المشاركة في البطولة إلى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وهو ما ينح كاف فرصة لدراسة هذا الملف بشكل دقيق قبل تطبيقه في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع أن بطولة دوري أبطال إفريقيا فقط هي من ستزيد عدد فرقها، دون التطرق لفكرة زيادة عدد فرق بطولة الكونفدرالية.

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي برفع عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

على أن تكون الزيادة من دول مصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا، وهي الدول الأربعة الأعلى في تصنيف بطولات كاف.

وإذا تمت الموافقة على هذا المقترح سيشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر في الموسم المقبل كل من الزمالك وبيراميدز والأهلي.