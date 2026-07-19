توتنام يغير موقفه من رحيل بيرجفال

غيّر نادي توتنام هوتسبير موقفه بشأن مستقبل لاعب الوسط لوكاس بيرجفال، وأصبح منفتحًا على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" فإن نوتنجهام فورست يشعر بالتفاؤل بعد تغيير توتنام موقفه، ويستعد لتقديم عرض ثانٍ من أجل ضم بيرجفال.

في المقابل، يواجه فورست منافسة قوية من نيوكاسل يونايتد، الذي تشير التقارير إلى أن عرضه الشفهي، والبالغ 46 مليون جنيه إسترليني، قوبل بالرفض أيضًا من جانب توتنام.

ويبحث نيوكاسل عن تدعيم خط الوسط بعد رحيل ساندرو تونالي إلى توتنام في وقت سابق من الصيف، وقد يشهد السوق صفقة جديدة بين الناديين إذا قرر النادي رفع عرضه.

وأوضح التقرير أن نوتنجهام فورست قد يضطر لتقديم عرض يفوق عرض نيوكاسل من أجل إقناع توتنام بالدخول في مفاوضات رسمية.

ويُنظر إلى بيرجفال، صاحب الـ20 عامًا، باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، بعدما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في توتنام باختيار الجماهير عن موسم 2024-2025.

لكن اللاعب عانى من قلة المشاركات خلال الموسم الماضي، خاصة تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي، وهو ما جعل رحيله هذا الصيف احتمالًا يزداد قوة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن نيوكاسل، الذي أخفق بالفعل في ضم عدة أهداف خلال الميركاتو، من بينها يوهان مانزامبي، سيكون مطالبًا بالحذر من منافسة نوتنجهام فورست في سباق التعاقد مع بيرجفال.

وكان توتنام قد تعاقد مع الدولي السويدي في صيف 2024 مقابل نحو 8.5 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب شارك أساسيًا في 17 مباراة فقط من أصل 33 مباراة خاضها في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.

وأشار التقرير إلى أن النادي اللندني لم يكن يرغب في بيع اللاعب، لكنه أعاد النظر في موقفه بعدما أبلغ بيرجفال الإدارة برغبته في الرحيل للحصول على دقائق لعب أكثر.

وكان نوتنجهام فورست قد تقدم في وقت سابق بعرض يُقدر بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن توتنام رفضه.

ويملك فورست سيولة مالية كبيرة بعد بيع إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، ويخطط لإعادة استثمار جزء من هذا المبلغ في تدعيم خط الوسط.