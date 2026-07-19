توتو سبورت: ميلان يأمل في إبرام صفقة قوية من مانشستر سيتي

الأحد، 19 يوليه 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

فيل فودين

يحلم نادي ميلان الإيطالي بإبرام صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الصيفية، عبر التعاقد مع فيل فودين جناح مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" فإن المدير الفني الجديد لميلان روبن أموريم يرغب في التعاقد مع جناح جديد، ويضع فودين ضمن أبرز أهدافه، ويحلم بضمه إلى ملعب سان سيرو.

وأضاف التقرير أن ميلان يستعد لبيع رافائيل لياو هذا الصيف، ويبحث عن بديل للنجم البرتغالي، ويعتبر فودين أحد الخيارات المفضلة.

أخبار متعلقة:
توخيل يكشف سبب غياب كوبي ماينو.. وموعد عودته المحتمل كأس العالم - كروس: إسبانيا ستسحق الأرجنتين إذا سجلت أولا رومانو: أرسنال يتفق على ضم مدافع توتنام الشاب

وأشار إلى أن اللاعب قد لا يضمن المشاركة الأساسية بشكل منتظم تحت قيادة مدرب مانشستر سيتي الجديد إنزو ماريسكا، وقد يكون متاحًا مقابل مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو (42.5 إلى 51 مليون جنيه إسترليني).

كما يعتقد مسؤولو ميلان أن العلاقة الجيدة مع مانشستر سيتي، بعد صفقة انتقال تيجاني مارتينوس إلى النادي الإنجليزي قبل عام، قد تساعد في إتمام أي مفاوضات مستقبلية، رغم عدم وجود محادثات رسمية بين الناديين حتى الآن.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي بدأ مرحلة جديدة مع ماريسكا، الذي يستعد لفرض أسلوبه على الفريق بعد خلافة جوارديولا، كما عزز صفوفه بالفعل بالتعاقد مع إليوت أندرسون في صفقة قياسية على مستوى النادي.

ورغم التكهنات، يبقى السيناريو الأقرب هو استمرار فودين مع مانشستر سيتي وتجديد عقده، إذ تشير التقارير إلى أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، قد يوافق مانشستر سيتي على رحيل كل من سافينيو وعمر مرموش، بعدما ارتبط الثنائي بإمكانية مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد فودين أحد أبرز خريجي أكاديمية مانشستر سيتي، حيث فرض نفسه كأحد أهم عناصر الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا، بعدما خاض 369 مباراة وسجل 110 أهداف.

وحقق اللاعب الإنجليزي مسيرة حافلة بالألقاب مع السيتي، أبرزها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يتبق في عقد فودين سوى عام واحد، ولم يوقع حتى الآن على عقد جديد، رغم أن تقارير عديدة تشير إلى اقترابه من تمديد عقده مع ناديه.

وكان الدولي الإنجليزي، الذي استبعده توماس توخيل من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى جالاتا سراي، إلا أن أندية أخرى بدأت تراقب موقفه.

فيل فودين مانشستر سيتي ميلان الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره كأس العالم - توخيل يكشف سبب غياب كوبي ماينو.. وموعد عودته المحتمل رومانو: أرسنال يتفق على ضم مدافع توتنام الشاب جازيتا ديلو سبورت: إنتر يبدأ مفاوضاته مع توتنام لضم سبينس ذا أثليتك: صفقة قياسية.. تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم روجرز من أستون فيلا مانشستر يونايتد يخسر أول وديات معسكر الإعداد للموسم الجديد رومانو: كاريك يتمسك ببقاء راشفورد في مانشستر يونايتد تقرير: كريستال بالاس يبلغ تشيلسي بطلباته المالية لترك لاكروا
أخر الأخبار
زد يخوض 4 وديات في تركيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 3 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئات يحقق المركز التاسع ببطولة العالم 25 دقيقة | كرة سلة
لا جازيتا: أستون فيلا مهتم بضم لياو.. وميلان يحدد سعره 28 دقيقة | في المونديال
توتو سبورت: ميلان يأمل في إبرام صفقة قوية من مانشستر سيتي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - توخيل يكشف سبب غياب كوبي ماينو.. وموعد عودته المحتمل 54 دقيقة | في المونديال
مع تأجيل تنفيذها.. قرارات من الأعلى للإعلام بعد كأس العالم 2026 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كروس: إسبانيا ستسحق الأرجنتين إذا سجلت أولا ساعة | في المونديال
فيفا يرفع قضية سانت إيتيان من قضايا الزمالك ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات