توتو سبورت: ميلان يأمل في إبرام صفقة قوية من مانشستر سيتي

يحلم نادي ميلان الإيطالي بإبرام صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الصيفية، عبر التعاقد مع فيل فودين جناح مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" فإن المدير الفني الجديد لميلان روبن أموريم يرغب في التعاقد مع جناح جديد، ويضع فودين ضمن أبرز أهدافه، ويحلم بضمه إلى ملعب سان سيرو.

وأضاف التقرير أن ميلان يستعد لبيع رافائيل لياو هذا الصيف، ويبحث عن بديل للنجم البرتغالي، ويعتبر فودين أحد الخيارات المفضلة.

وأشار إلى أن اللاعب قد لا يضمن المشاركة الأساسية بشكل منتظم تحت قيادة مدرب مانشستر سيتي الجديد إنزو ماريسكا، وقد يكون متاحًا مقابل مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو (42.5 إلى 51 مليون جنيه إسترليني).

كما يعتقد مسؤولو ميلان أن العلاقة الجيدة مع مانشستر سيتي، بعد صفقة انتقال تيجاني مارتينوس إلى النادي الإنجليزي قبل عام، قد تساعد في إتمام أي مفاوضات مستقبلية، رغم عدم وجود محادثات رسمية بين الناديين حتى الآن.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي بدأ مرحلة جديدة مع ماريسكا، الذي يستعد لفرض أسلوبه على الفريق بعد خلافة جوارديولا، كما عزز صفوفه بالفعل بالتعاقد مع إليوت أندرسون في صفقة قياسية على مستوى النادي.

ورغم التكهنات، يبقى السيناريو الأقرب هو استمرار فودين مع مانشستر سيتي وتجديد عقده، إذ تشير التقارير إلى أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، قد يوافق مانشستر سيتي على رحيل كل من سافينيو وعمر مرموش، بعدما ارتبط الثنائي بإمكانية مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد فودين أحد أبرز خريجي أكاديمية مانشستر سيتي، حيث فرض نفسه كأحد أهم عناصر الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا، بعدما خاض 369 مباراة وسجل 110 أهداف.

وحقق اللاعب الإنجليزي مسيرة حافلة بالألقاب مع السيتي، أبرزها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يتبق في عقد فودين سوى عام واحد، ولم يوقع حتى الآن على عقد جديد، رغم أن تقارير عديدة تشير إلى اقترابه من تمديد عقده مع ناديه.

وكان الدولي الإنجليزي، الذي استبعده توماس توخيل من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى جالاتا سراي، إلا أن أندية أخرى بدأت تراقب موقفه.