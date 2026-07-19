رومانو: أرسنال يتفق على ضم مدافع توتنام الشاب

الأحد، 19 يوليه 2026 - 17:57

كتب : FilGoal

إيليا أبسون مدافع توتنام الشاب

توصل نادي أرسنال لاتفاق لضم إيليا أبسون مدافع توتنام الشاب في صفقة انتقال حر.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن اللاعب الشاب رفض تجديد تعاقده مع توتنام.

وأشار إلى أن الصفقة شارفت على الاكتمال في الأيام القليلة المقبلة، بعدما وقع اللاعب على عقود انضمامه إلى أرسنال.

أخبار متعلقة:
بالينيا يتحدث عن اهتمام بنفيكا بضمه جازيتا ديلو سبورت: إنتر يبدأ مفاوضاته مع توتنام لضم سبينس

وبدأ أبسون مسيرته في أكاديمية توتنام وبعد نهاية تعاقده فضل الانتقال إلى شمال لندن مع أرسنال.

ومن المقرر أن يصبح أبسون ثالث صفقات أرسنال الصيفية بعد حارس المرمى إيلان ميلييه، ولبييرو هينكابي الذي أتم أرسنال انتقاله بشكل دائم بعدما كان يلعب على سبيل الإعارة مع الفريق الموسم الماضي.

ويعد أبسون هو نجل ماثيو أبسون مدافع أرسنال السابق الذي فاز بالدوري مرتين مع المدفعجية.

ويعاني خط دفاع أرسنال في الوقت الحالي بسبب إصابة ويليام ساليبا مع منتخب فرنسا وبن وايت ويورين تمبر.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي إيليا أبسون
نرشح لكم
جازيتا ديلو سبورت: إنتر يبدأ مفاوضاته مع توتنام لضم سبينس ذا أثليتك: صفقة قياسية.. تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم روجرز من أستون فيلا مانشستر يونايتد يخسر أول وديات معسكر الإعداد للموسم الجديد رومانو: كاريك يتمسك ببقاء راشفورد في مانشستر يونايتد تقرير: كريستال بالاس يبلغ تشيلسي بطلباته المالية لترك لاكروا سبورت: برشلونة يستهدف ضم بيدرو بورو بعد كأس العالم تقرير: برشلونة يحدد سعر بيع كوندي في ظل اهتمام بايرن وتشيلسي "مفاجأة سويسرا في كأس العالم".. أستون فيلا يضم مانزامبي
أخر الأخبار
الأهلي يعلن التعاقد مع سفيان بنجديدة 9 ثاتيه | الدوري المصري
رومانو: أرسنال يتفق على ضم مدافع توتنام الشاب 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - لابورتا: منتخب إسبانيا نسخة من برشلونة.. وعلى الحكم ألا يكون متساهلا 19 دقيقة | في المونديال
بالينيا يتحدث عن اهتمام بنفيكا بضمه 29 دقيقة | ميركاتو
جازيتا ديلو سبورت: إنتر يبدأ مفاوضاته مع توتنام لضم سبينس 45 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - كولينا: ليس سهلا اختيار حكم النهائي.. والتكنولوجيا لا تقتل متعة كرة القدم 54 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بيراميدز يكشف موعد انضمام لاعبيه الدوليين إلى فترة الإعداد ساعة | الدوري المصري
طاهر محمد مستمر مع الأهلي حتى 2029 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات