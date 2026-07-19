رومانو: أرسنال يتفق على ضم مدافع توتنام الشاب

توصل نادي أرسنال لاتفاق لضم إيليا أبسون مدافع توتنام الشاب في صفقة انتقال حر.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن اللاعب الشاب رفض تجديد تعاقده مع توتنام.

وأشار إلى أن الصفقة شارفت على الاكتمال في الأيام القليلة المقبلة، بعدما وقع اللاعب على عقود انضمامه إلى أرسنال.

وبدأ أبسون مسيرته في أكاديمية توتنام وبعد نهاية تعاقده فضل الانتقال إلى شمال لندن مع أرسنال.

ومن المقرر أن يصبح أبسون ثالث صفقات أرسنال الصيفية بعد حارس المرمى إيلان ميلييه، ولبييرو هينكابي الذي أتم أرسنال انتقاله بشكل دائم بعدما كان يلعب على سبيل الإعارة مع الفريق الموسم الماضي.

ويعد أبسون هو نجل ماثيو أبسون مدافع أرسنال السابق الذي فاز بالدوري مرتين مع المدفعجية.

ويعاني خط دفاع أرسنال في الوقت الحالي بسبب إصابة ويليام ساليبا مع منتخب فرنسا وبن وايت ويورين تمبر.