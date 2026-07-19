عبد الحميد الصابيري ينفي الانتقال إلى الرجاء

الأحد، 19 يوليه 2026 - 14:27

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - عبد الحميد صابيري

حسم الدولي المغربي عبد الحميد الصابيري الجدل الذي رافق مستقبله خلال الأيام الأخيرة، بعدما نفى بشكل قاطع الأخبار التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصابيري عبر حسابه على إنستجرام أن ما نشر حول انتقاله إلى الرجاء مجرد أخبار خاطئة.

وذكر موقع هسبرس أن هناك تقارير إعلامية تحدثت عن وجود اتصالات ومفاوضات بين الرجاء واللاعب، تمهيدًا لضمه إلى صفوف الفريق خلال الصيف.

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قبل أن يضع اللاعب بنفسه حدًا لهذه التكهنات ويغلق الباب أمام الشائعات.

ويسابق الرجاء الزمن من أجل تدعيم الفريق، استعدادا للاستحقاقات القارية والمحلية للموسم المقبل.

ويشارك الهلال في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وأصبح الصابيري لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع فيورنتينا.

خلال مسيرته مع فيورنتينا، من 2023 إلى 2026، أعير الصابيري إلى أكثر من فريق.

فقد لعب لسامبدوريا الإيطالي والفيحاء السعودي وعجمان الإماراتي والتعاون السعودي

الرجاء عبد الحميد الصابيري
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