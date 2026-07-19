خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة

حصل النادي الأهلي على توقيع سفيان بنجديدة لاعب المغرب الفاسي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب وقع على عقود الانضمام للأهلي.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن بنجديدة ضمن قائمة مختصرة لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

ووفقا لتقارير مغربية فإن المغرب الفاسي طلب الحصول على 4 ملايين دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بينما يسعى الأهلي لتخفيض المقابل المالي وإضافة مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب.

وذكر التقرير ذاته أن حسين عموتة مدرب الأهلي دخل على خط المفاوضات لإقناع بنجديدة، فيما تميل أسرة اللاعب إلى الاحتراف في أوروبا.

وتألق بنجديدة بقميص المغرب الفاسي إذ قاده للتتويج بلقب الدوري المغربي، كما نال جائزة هداف البطولة برصيد 20 هدفا.

وخاض سفيان بن جديدة مع المغرب الفاسي 31 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 2 آخرين.

وكان للاعب رحلة احتراف في مسيرته مع المراحل السنية في نادي ستاندر دو لياج ومع الفريق الأول للنادي البلجيكي، وشارك مع الرجاء المغربي في الشباب وأصغر من 19 عاما والفريق الأول وانتقل إلى آر دبليو دي مولينبيك ومنها إلى المغرب الفاسي.

وأعلن الأهلي ضم كل من علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.