مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع الجزائري بقرار

الخميس، 09 يوليه 2026 - 14:43

كتب : FilGoal

منصف بقرار - دينامو زغرب

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة التفاوض لضم المهاجم الجزائري منصف بقرار.

ويلعب بقرار ضمن صفوف نادي دينامو زغرب الكرواتي,

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com : "دخلنا في مقاوضات جادة مع كل من: منصف بقرار لاعب دينامو زغرب، وساليو بانجورا مهاجم مولودية الجزائر، وسيفان بن جديدة لاعب المغرب الفاسي، وعلي علوان هداف السيلية القطري".

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وأضاف "نستهدف التعاقد مع لاعبين منهما وفقا لسير المفاوضات والاتفاقات المالية، ولم نعرض 4 ملايين يورو لضم الجزائري بقرار مثلما يتردد".

وذكرت تقارير كرواتية أن الأهلي يرغب في ضم منصف بقرار مقابل 4 ملايين يورو، لكن المصدر نفى ذلك جملة وتفصيلا.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بقرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.

منصف بقرار الأهلي دينامو زغرب
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