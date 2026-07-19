شريف إكرامي: اعتزلت في الوقت المناسب.. ولا أعرف ماذا سيحدث مستقبلا

الأحد، 19 يوليه 2026 - 00:21

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز

أوضح شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي وبيراميدز السابق أنه اعتزل في الوقت المناسب، واختار أصعب مباراة مر بها في مسيرته.

شريف إكرامي

النادي : معتزل

وأعلن إكرامي حارس مرمى بيراميدز، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة امتدت لأكثر من 30 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي عبر أون سبورت: "شعرت أن الوقت الحالي مناسبا لإعلان اعتزالي، شعرت أن شغفي نحو الكرة أصبح أقل وأن المعسكرات والتدريبات أصبحت مرهقة ولذلك اتخذت قراري".

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وأضاف "حققت في الأهلي كل شيء أردته، كانت أريد المشاركة بشكل أكبر وحققت أرقاما قياسية وعندما شعرت أنه آن الأوان قررت الاعتزال".

وتابع "مررت بالكثير من المطبات منذ صغري وحتى الاحتراف والعودة للأهلي، وأصعب لحظة هي اتخاذي قرار الاعتزال لأنني كنت ممتنا جدا لها فيما وصلت له خلال مسيرتي".

واختار أصعب مباريات في مسيرته قائلا: "مباراة الأهلي ضد المصري في 2012 من أًصعب مما مررت به في حياتي، ومع منتخب مصر مواجهة غانا والخسارة 6-1، وصعوبة المباراة كانت أن التوقعات مرتفعة لأننا حققنا العلامة الكاملة في المرحلة السابقة، وتلك المباراة لن تتكرر لأن الفريق بأكمله كان غير موفقا".

وكشف لماذا استُبدل في مباراة غانا: "تعرضت للإصابة في مباراة غانا بسبب تعرضي لكدمة في الرباط الداخلي للركبة أثناء التحام مع حسام غالي في لقطة الهدف وأكملت الشوط وطلبت التغيير بعد استقبال الهدف الرابع".

وواصل "عقب العودة للقاهرة حصلت على حقنة مسكنة لخوض مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري الأبطال وساهمت في تأهل الفريق للنهائي آنذاك".

وأردف "شعرت بالحزن بسبب إصابتي خلال كأس أمم إفريقيا 2017 خاصة أن التدريب كان خفيفا جدا، وكان الأمر بالنسبة لي علامة استفهام".

وأكمل "مشواري مع الأهلي انتهى في الوقت المناسب".

وأوضح "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل عقب الاعتزال، مهتم بالإعلام والإدارة لكن لا استعجل المنصب، ولا أفكر في التدريب".

وشدد "أريد أن أنجح في المنصب الذي سأتولاه لكن لا أعرف ما هو حتى الآن، احتاج للوقت للحصول على الراحة المطلوبة بعد مسيرة طويلة دامت 30 عاما".

وحقق إكرامي 8 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، وكأس هولندا مع فاينورد، مع 5 ألقاب كأس السوبر المصري، و3 كأس مصر 2 مع الأهلي وآخر مع بيراميدز، و4 دوري أبطال إفريقيا 3 مع الأهلي وآخر مع بيراميدز، وبطولتين سوبر إفريقي مع الأهلي، وبطولة الكونفدرالية مع الأهلي.

وخاض إكرامي في مسيرته كحارس مرمى 371 مباراة تلقت شباكه 280 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 166 مباراة.

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