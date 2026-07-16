شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة امتدت لأكثر من 30 عاما.

شريف إكرامي النادي :

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي: "جاء وقت اتخاذ قرار يعرف كل لاعب أنه سيأتي يوما ما، لكنه لا يكون سهلا أبدا، لأنك لا تترك وظيفة، بل تترك حياة كاملة".

وواصل "شكرا لكل نادٍ خضت تجربة به، فينورد والجونة، كل واحد منكم أضاف لي الكثير كإنسان، وليس فقط كلاعب، شكرا بيراميدز الذي ختمت فيه مسيرتي، وكنت محظوظا بأن أكون جزءا من جيل حفر اسمه في تاريخ النادي".

وأردف "لكن سيظل للأهلي مكانة مختلفة في قلبي، الأهلي ليس مجرد نادٍ لعبت فيه، بل المكان الذي ولدت فيه، وكبرت وتعلمت ونضجت فيه، ومنه عرفني الناس وحققت فيه كل ما كنت أحلم به كلاعب، الأهلي مختلف عن أي شيء آخر".

وأضاف "شكرا لكل مدرب دربني، ولكل لاعب شاركني غرفة الملابس، ولكل عامل وإداري عمل في صمت من أجل مساعدتنا على النجاح".

وواصل "شكرا لكل الجماهير التي ساندتني في الرحلة، وشكرا أيضا لكل من انتقدني، لأنكم كنتم سببا في الإنسان الذي أصبحت عليه اليوم، عشت معكم أجمل لحظات حياتي، وتعلمت منكم في أصعبها".

بعد أكتر من 30 سنة جه الوقت اللي أودع فيه الملعب و أعلق الجوانتي.. جه وقت اني اخد قرار يمكن كل لاعب بيبقى عارف إنه هييجي في يوم من الأيام لكنه عمره ما بيبقى سهل،لأنك مش بتسيب شغلانة أنت بتسيب حياة كاملة.. شكراً لكل نادي لعبت فيه.. فينورد و الجونه كل واحد فيكم ضاف لي كتير كانسان… — SherifEkramy (@SEkramyofficial) July 16, 2026

وأتم "شكرا لعائلتي التي كانت حاضرة في كل لحظة، وتحملت ضغوطات هذه المهنة أحيانا أكثر مني، من قلبي أقول لكم وللكرة شكرا".

وحقق إكرامي 8 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، وكأس هولندا مع فاينورد، مع 5 ألقاب كأس السوبر المصري، و3 كأس مصر 2 مع الأهلي وآخر مع بيراميدز، و4 دوري أبطال إفريقيا 3 مع الأهلي وآخر مع بيراميدز، وبطولتين سوبر إفريقي مع الأهلي، وبطولة الكونفدرالية مع الأهلي.

وخاض إكرامي في مسيرته كحارس مرمى 371 مباراة تلقت شباكه 280 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 166 مباراة.