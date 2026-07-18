تقرير مغربي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم بنجديدة

كشف تقرير مغربي آخر تطورات مفاوضات الأهلي نادي المغرب الفاسي لضم المهاجم المغربي سفيان بنجديدة.

وذكر في وقت سابق أن بنجديدة أحد الأسماء المطروحة بقوة لتدعيم هجوم الأهلي. (طالع التفاصيل)

وبحسب منصة "سيت أنفو سبور" المغربية، فإن الساعات الماضية شهدت أول تواصل رسمي بين الأهلي والمغربي الفاسي بشأن سفيان بنجديدة.

وأوضح التقرير أن المغرب الفاسي يطلب الحصول على 4 ملايين دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بينما يسعى الأهلي لتخفيض المقابل المالي وإضافة مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب.

وذكر التقرير ذاته أن حسين عموتة مدرب الأهلي دخل على خط المفاوضات لإقناع بنجديدة، فيما تميل أسرة اللاعب إلى الاحتراف في أوروبا.

وتألق بنجديدة بقميص المغرب الفاسي إذ قاده للتتويج بلقب الدوري المغربي، كما نال جائزة هداف البطولة برصيد 20 هدف.

في المقابل اقترب الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

وكشف موقع jutarnji الكرواتي أن دينامو زغرب توصل لاتفاق يتيح بقاء اللاعب مع الفريق حتى خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري.

وأوضح التقرير أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه استعدادا للموسم تحت قيادة المغربي حسين عموتة، إذ ضم أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بقرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.