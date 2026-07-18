اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش

السبت، 18 يوليه 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بشكتاش

طلب محمد صلاح قائد منتخب مصر الحصول على ضمانات مصرفية قبل الانتقال إلى بشكتاش.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل محمد صلاح بعد ما نشره وكيله رامي عباس على وسائل التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

وكتب ياجيز سابونجو أوجلو الصحفي التركي: "طلب محمد صلاح ضمانا مصرفيا للعقد الذي أبرمه مع بشكتاش".

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وكشف الصحفي نفسه في وقت سابق: "خفّض صلاح توقعاته بشأن راتبه السنوي للانضمام إلى بشكتاش، بعدما كان يطالب براتب سنوي قدره 15 مليون يورو".

وأتم "اليوم سيكون حاسما في الصفقة.. انتظروا".

وسبق أن كشف تقرير سبب رغبة صلاح في خوض تجربة الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

ونشر أحمد تشاجلار عضو مجلس إدارة نادي بشكتاش، صورة عبر حسابه على إنستجرام، مكتوبا عليها "صلاح".

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وحضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد.

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا."

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

محمد صلاح بشكتاش الدوري التركي
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