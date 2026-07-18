كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد الأحمر

السبت، 18 يوليه 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - انتخابات الزمالك

أتم نادي البنك الأهلي إجراءات التعاقد مع أحمد الأحمر نجم الزمالك السابق لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

وكشف في وقت سابق عن تلقي الأحمر عرضا رسميا من نادي البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي البنك الأهلي اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع أحمد الأحمر نجم الزمالك السابق.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - البنك الأهلي يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع الأحمر كرة يد - الأحمر: ألعب بقطع في الرباط الصليبي الخلفي منذ 15 عاما كرة يد - أحمد الأحمر يعلن انتهاء مسيرته مع نادي الزمالك هدفان وبطاقة حمراء.. مودرن يعقد مهمة الإسماعيلي ويقربه من الهبوط

يذكر أن الأحمر هو الهداف التاريخي للزمالك ومنتخب مصر.

ويعد أحمد الأحمر هو الأكثر تتويجا بالبطولات، إذ توج بـ 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا للأندية 5 مرات، والسوبر الإفريقي 5 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات.

كما فاز بالدوري 8 مرات، وكأس مصر 5 ألقاب، والسوبر المصري 3 ألقاب.

وحقق مع الزمالك المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2010.

ولعب الأحمر لأندية فلينسبورج الألماني، والجيش القطري، وأهلي جدة والوحدة السعوديين، والسد اللبناني، والكويت الكويتي، والإفريقي التونسي.

كما يعد أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية لكرة اليد.

أحمد الأحمر الزمالك يد البنك الأهلي يد
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع الأحمر كرة يد - الزمالك يضم حمزة توكل صانع ألعاب هليوبوليس كرة يد - الأهلي المستضيف والزمالك بالدعوة.. الكشف عن المشاركين في كأس العالم للأندية كرة يد - الزمالك يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين كرة يد - الزمالك يتعاقد مع بلال مسعود يد - باروندو يتولى تدريب سان جيرمان ويجتمع مع يحيى خالد من جديد كرة يد - حسين زكي مدير فني لفريق البنك الأهلي كرة يد - بعد التأهل لكأس العالم للأندية.. برقان الكويتي يتوجه بالشكر للخطيب ولبيب
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تعيين ثنائي جديد في جهاز الحسين عموتة 4 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - مبابي يودع ديشامب: لم يُقدر الناس عظمتك حق قدرها 14 دقيقة | في المونديال
تقرير مغربي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم بنجديدة 26 دقيقة | ميركاتو
"نتفق معه في كل شيء".. رئيس بشكتاش يوضح تفاصيل المفاوضات مع محمد صلاح 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد الأحمر 38 دقيقة | كرة يد
ذا أثليتك: صفقة قياسية.. تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم روجرز من أستون فيلا 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يخسر أول وديات معسكر الإعداد للموسم الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
لودوجوريتس يعلن التعاقد مع حسام عبد المجيد قادما من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون