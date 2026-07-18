كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد الأحمر

أتم نادي البنك الأهلي إجراءات التعاقد مع أحمد الأحمر نجم الزمالك السابق لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

وكشف في وقت سابق عن تلقي الأحمر عرضا رسميا من نادي البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي البنك الأهلي اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع أحمد الأحمر نجم الزمالك السابق.

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يذكر أن الأحمر هو الهداف التاريخي للزمالك ومنتخب مصر.

ويعد أحمد الأحمر هو الأكثر تتويجا بالبطولات، إذ توج بـ 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا للأندية 5 مرات، والسوبر الإفريقي 5 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات.

كما فاز بالدوري 8 مرات، وكأس مصر 5 ألقاب، والسوبر المصري 3 ألقاب.

وحقق مع الزمالك المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2010.

ولعب الأحمر لأندية فلينسبورج الألماني، والجيش القطري، وأهلي جدة والوحدة السعوديين، والسد اللبناني، والكويت الكويتي، والإفريقي التونسي.

كما يعد أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية لكرة اليد.