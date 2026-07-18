خبر في الجول - البنك الأهلي يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع الأحمر

يرغب نادي البنك الأهلي في تدعيم صفوف فريق كرة اليد بالتعاقد مع أحمد الاحمر نجم الزمالك السابق.

وكا الأحمر قد أعلن نهاية مسيرته مع الزمالك بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي البنك الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع أحمد الأحمر.

وسيحسم أحمد الأحمر قراره النهائي خلال 24 ساعة.

يذكر أن الأحمر هو الهداف التاريخي للزمالك ومنتخب مصر.

ويعد أحمد الأحمر هو الأكثر تتويجا بالبطولات، إذ توج بـ 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا للأندية 5 مرات، والسوبر الإفريقي 5 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات.

كما فاز بالدوري 8 مرات، وكأس مصر 5 ألقاب، والسوبر المصري 3 ألقاب.

وحقق مع الزمالك المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2010.

ولعب الأحمر لأندية فلينسبورج الألماني، والجيش القطري، وأهلي جدة والوحدة السعوديين، والسد اللبناني، والكويت الكويتي، والإفريقي التونسي.

كما يعد أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية لكرة اليد.