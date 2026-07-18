مانشستر يونايتد يخسر أول وديات معسكر الإعداد للموسم الجديد

السبت، 18 يوليه 2026 - 20:23

كتب : FilGoal

بريان مبومو لاعب مانشستر يونايتد

خسر مانشستر يونايتد في أول مباريات فترة الإعداد للموسم الجديد وذلك أمام ريكسهام بهدف دون رد.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة بتشكلين مختلفين في الشوط الأول والثاني.

وشهدت المباراة مشاركة أندري سانتوس القادم حديثا لمانشستر يونايتد من تشيلسي.

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كما شارك عدد من لاعبي الفريق الأول مثل هاري ماجواير وماسون ماونت ودورجو وليني يورو وبريان مبومو ولوك شاو وجوشوا زيركزي.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في بداية فترة الإعداد اللاعبين الدوليين لتواجدهم في كأس العالم.

وهم كل من ماتيوس كونيا لاعب البرازيل وبرونو فيرنانديز وديوجو دالوت ثنائي البرتغال، وليمانس حارس مرمى بلجيكا، وليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين، وكوبي ماينو وماركوس راشفورد ثنائي إنجلترا، وأماد ديالو لاعب كوت ديفوار.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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