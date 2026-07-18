أقطاي عبد الله يكشف كيف انضم لـ الأهلي

كشف أقطاي عبد الله لاعب الأهلي الجديد كيف أتم انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من إنبي.

وانضم المهاجم الشاب لصفوف الأهلي لمدة 5 مواسم. (طالع التفاصيل)

وقال أقطاي عبد الله لاعب الأهلي الجديد عبر موقع النادي: "تلقيت مكالمة تليفونية من عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، أكد خلالها على رغبة الأهلي في ضمي".

وتابع "كدت أطير من الفرحة، ولم أصدق أن حلم حياتي بدأ يتحقق، ولهذا وافقت على الفور. فالنادي الأهلي حلم بالنسبة لي، ‏خاصة أن عائلتي جميعها أهلاوية، ولهذا لم أفكر في مناقشة أي عروض أخرى وكان اختياري الأول والأخير هو الانضمام للنادي الأهلي".

وواصل "خلال مشواري مع الكرة اجتهدت كثيرا، وأحمد الله على الانضمام للأهلي. فاللعب بقميص نادي القرن خطوة في ‏غاية الصعوبة؛ نظرا لمكانته الكبيرة وعظمة جماهيره، وهو شرف لأي لاعب، وفي الوقت نفسه يضع اللاعب تحت ضغوط ‏وتحديات صعبة وعديدة".

‏وأوضح "أعرف جيدا حجم المسؤولية بعد الانضمام للأهلي، وأعرف أيضا أن الفريق يلعب دائما على الفوز، ويسعى لحصد كل الألقاب؛ مما ‏يتطلب منا جميعا الاستعداد بقوة. وسنخوض منافسات الموسم الجديد بطموحات كبيرة ومختلفة، ونسعى لبذل كل ما في استطاعتنا؛ حتى نكون عند حسن ظن ‏الجماهير".

‏وأكمل "اسأل الله التوفيق، وهدفي تقديم أفضل مستوى فني وبدني؛ حتى أتمكن من كتابة تاريخ جديد مع الأهلي، وسوف أخوض التدريبات بقوة، وأتمنى أن أحصل على ثقة الجهاز الفني، ‏وكلي ثقة في دعم زملائي، وأن نعمل سويا من أجل هدف واحد، وهو الفوز بكل الألقاب؛ من أجل الجماهير التي تدعم الفريق".

وأردف "علاقتي طيبة بمعظم لاعبي الأهلي، وتزاملت مع عدد منهم في معسكرات المنتخب الوطني، وأثق في تعاونهم معي؛ ‏لتسهيل انسجامي داخل الفريق، وبالفعل قدموا لي الكثير من النصائح، وأتمنى أن ننجح سويا في تقديم موسم قوي يليق بمكانة وتاريخ الأهلي".

‏وأتم "جماهير الأهلي عظيمة، وتمثل دافعا إيجابيا للاعبين، وسوف نعمل بكل ما لدينا من جهد وعرق للفوز بكل البطولات، ولا أخفي سرا أنني سعيد للغاية بانضمام علي محمود للأهلي بعدما قدمنا موسما طيبا مع إنبي، وأعرف جيدا قيمة قميص نادي القرن الإفريقي، وسوف أقاتل من أجل الفوز بالألقاب، وإسعاد الجماهير التي ننتظر دعمها ومساندتها لتحقيق جميع تطلعاتها".‏

وشارك أقطاي عبد الله مع إنبي في 23 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

كما انضم لمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم، ثم تم استبعاده من قائمة الفراعنة النهائية للمونديال.

ويعد أقطاي عبد الله ثاني صفقات الأهلي للموسم الجديد، بعد علي محمود.

وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.