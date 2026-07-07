الأهلي يعلن ضم أقطاي عبد الله

أعلن النادي الاهلي يوم الثلاثاء ضم أقطاي عبد الله قادما من نادي إنبي.

وكان نادي إنبي قد أعلن انتقال لاعبه أقطاي عبد الله إلى الأهلي بشكل رسمي منذ يوم الاثنين.

وأتم الأهلي اتفاقه مع إنبي على شراء الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود، للانتقال لصفوف الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وأفاد الأهلي عبر موقعه: "تعاقد الأهلي مع اللاعب أقطاي عبد الله، قادمًا من إنبي لمدة 5 سنوات".

وأضاف "قام عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية".

وأرسل نادي إنبي الاستغناء الخاص باللاعب أقطاي عبد الله بعد الحصول على المقابل المادي للصفقة.

الأولى في عهد عموتة.. الأهلي يعلن ضم علي محمود

وشارك أقطاي عبد الله مع إنبي في 23 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

كما انضم لمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم، ثم تم استبعاده من قائمة الفراعنة النهائية للمونديال.

ويعد أقطاي عبد الله ثاني صفقات الأهلي للموسم الجديد، بعد علي محمود.

وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.