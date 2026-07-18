رومانو: كاريك يتمسك ببقاء راشفورد في مانشستر يونايتد

السبت، 18 يوليه 2026 - 19:10

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن مايكل كاريك، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، يرغب في الإبقاء على ماركوس راشفورد ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد قرر عدم تفعيل بند شراء راشفورد بشكل نهائي، رغم الموسم الناجح الذي قضاه المهاجم الإنجليزي مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة في 2025-2026.

وسجل راشفورد 14 هدفًا وصنع 14 هدفًا خلال 49 مباراة بقميص برشلونة، إلا أن النادي الإسباني فضل عدم ضمه بعقد دائم.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - كابديفيلا: أمريكا رفضت دخولي بسبب خوضي مباراة في إيران كأس العالم - توخيل يرد على انتقادات ترامب عن التراجع الدفاعي ضد الأرجنتين تقرير: كريستال بالاس يبلغ تشيلسي بطلباته المالية لترك لاكروا

وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن كاريك متحمس للعمل مع راشفورد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ما يعزز فرص استمراره داخل أولد ترافورد.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "خطة مانشستر يونايتد هي عودة ماركوس راشفورد إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، لأن مايكل كاريك يريد العمل معه. رحيله لا يزال ممكنًا، لكن فقط إذا وصل عرض من نادٍ أوروبي كبير، ولا توجد أي خطة لانتقاله إلى تركيا."

ويشارك راشفورد حاليًا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث، قبل أن يحصل على فترة راحة ثم يعود إلى مانشستر يونايتد في المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويفتتح مانشستر يونايتد مبارياته الودية بمواجهة ريكسهام، قبل أن يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهة ميلان يوم 15 أغسطس.

وأشار التقرير إلى أن بقاء راشفورد، الذي كان يبدو مستبعدًا في وقت سابق من العام، أصبح احتمالًا جديًا، خاصة بعد رحيل المدرب السابق روبن أموريم.

وأضاف أن خلاف راشفورد كان في الأساس مع أموريم، بينما أيد كل من المدير الرياضي جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة في وقت سابق فكرة رحيله.

ويرتبط راشفورد بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2028، وفي ظل حاجة الفريق إلى خيارات إضافية في الجبهة اليسرى، تبدو المؤشرات الحالية في صالح عودته إلى صفوف الفريق الأول تحت قيادة كاريك.

مانشستر يونايتد راشفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقرير: كريستال بالاس يبلغ تشيلسي بطلباته المالية لترك لاكروا سبورت: برشلونة يستهدف ضم بيدرو بورو بعد كأس العالم تقرير: برشلونة يحدد سعر بيع كوندي في ظل اهتمام بايرن وتشيلسي "مفاجأة سويسرا في كأس العالم".. أستون فيلا يضم مانزامبي رسميا - ليفربول يعلن تجديد عقد دومينيك سوبوسلاي الصفقة الجديدة.. جاكيه يرتدي قميص كوناتي في ليفربول تقرير: سوبوسلاي يوافق على تمديد عقده مع ليفربول مانشستر يونايتد يعلن خضوع أوجارتي لجراحة في الركبة
أخر الأخبار
من بلاد البحارة.. أهلي جدة يضم فرانسيسكو ترينكاو 11 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العالم - تأجيل مران الأرجنتين وإسبانيا قبل النهائي بسبب العواصف الرعدية 32 دقيقة | في المونديال
أقطاي عبد الله يكشف كيف انضم لـ الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: كاريك يتمسك ببقاء راشفورد في مانشستر يونايتد 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - كابديفيلا: أمريكا رفضت دخولي بسبب خوضي مباراة في إيران 45 دقيقة | في المونديال
تقرير: كريستال بالاس يبلغ تشيلسي بطلباته المالية لترك لاكروا ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - توخيل يرد على انتقادات ترامب عن التراجع الدفاعي ضد الأرجنتين ساعة | في المونديال
سبورت: برشلونة يستهدف ضم بيدرو بورو بعد كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون