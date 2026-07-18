رومانو: كاريك يتمسك ببقاء راشفورد في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن مايكل كاريك، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، يرغب في الإبقاء على ماركوس راشفورد ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد قرر عدم تفعيل بند شراء راشفورد بشكل نهائي، رغم الموسم الناجح الذي قضاه المهاجم الإنجليزي مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة في 2025-2026.

وسجل راشفورد 14 هدفًا وصنع 14 هدفًا خلال 49 مباراة بقميص برشلونة، إلا أن النادي الإسباني فضل عدم ضمه بعقد دائم.

وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن كاريك متحمس للعمل مع راشفورد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ما يعزز فرص استمراره داخل أولد ترافورد.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "خطة مانشستر يونايتد هي عودة ماركوس راشفورد إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، لأن مايكل كاريك يريد العمل معه. رحيله لا يزال ممكنًا، لكن فقط إذا وصل عرض من نادٍ أوروبي كبير، ولا توجد أي خطة لانتقاله إلى تركيا."

ويشارك راشفورد حاليًا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث، قبل أن يحصل على فترة راحة ثم يعود إلى مانشستر يونايتد في المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويفتتح مانشستر يونايتد مبارياته الودية بمواجهة ريكسهام، قبل أن يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهة ميلان يوم 15 أغسطس.

وأشار التقرير إلى أن بقاء راشفورد، الذي كان يبدو مستبعدًا في وقت سابق من العام، أصبح احتمالًا جديًا، خاصة بعد رحيل المدرب السابق روبن أموريم.

وأضاف أن خلاف راشفورد كان في الأساس مع أموريم، بينما أيد كل من المدير الرياضي جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة في وقت سابق فكرة رحيله.

ويرتبط راشفورد بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2028، وفي ظل حاجة الفريق إلى خيارات إضافية في الجبهة اليسرى، تبدو المؤشرات الحالية في صالح عودته إلى صفوف الفريق الأول تحت قيادة كاريك.