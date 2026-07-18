كأس العالم - كابديفيلا: أمريكا رفضت دخولي بسبب خوضي مباراة في إيران

كشف جوان كابديفيلا سبب رفض دخوله أمريكا لحضور نهائي كأس العالم 2026.

ومُنع المدافع السابق الفائز بلقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا من دخول أمريكا. (طالع التفاصيل)

وقال كابديفيلا في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "تم رفض تأشيرة دخولي إلى أمريكا لأنني منذ 10 سنوات في 2016 خضت مباراة في إيران".

وأضاف "اتضح أنه إذا كنت في الولايات المتحدة، فلا يمكنك دخولها إلا إذا كان لديك تأشيرة أخرى أو شيء من هذا القبيل".

⛔️ Estos son los motivos por los que Joan Capdevila no puede acompañar a la @SEFutbol en Nueva York 🇪🇸 El campeón del mundo, en directo, en @partidazocope ❌ "El ESTA me lo han denegado porque estuve jugando hace diez años jugando un partido en Irán" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/QYwYJgPwfM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 17, 2026

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

وكتب كابديفيا الفائز بلقب كأس العالم 2010 مع إسبانيا عبر منصة "أكس"

"أطلب المساعدة من ترامب.

أخبروني أنني لن أستطيع السفر لمشاهدة النهائي مع أطفالي لأني أوراقي تم رفضها.

هل يمكن لأي أحد مساعدتي؟ ليس لديكم فكرة لحماسي للتواجد رفقة زملائي في فريق 2010 وهذا الفريق والاحتفال معا.

لا أعرف لماذا لا يدعوني أدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسأفتقد حضور تلك اللحظة مع اطفالي الذين يحبون كرة القدم كثيرا.

إذا استطاع أحدا مساعدتي في هذا الأمر سأظل ممتنا له لبقية العمر".

الظهير البالغ 48 عاما اعتزل في 2017 مع نادي سانتا كولوما، وخاض 60 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا في الفترة من 2002 حتى 2011.

وارتدى كابديفيلا قمصان فرق أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا وفياريال وبنفيكا وإسبانيول.

كما لعب لفريق نورثإيست يونايتد الهندي وليرس البلجيكي.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.