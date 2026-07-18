كأس العالم - كابديفيلا يطلب من ترامب السماح للدخول أمريكا لحضور النهائي

طلب جوان كابديفيلا لاعب منتخب إسبانيا السابق الحصول على مساعدة من أجل الدخول للولايات المتحدة الأمريكية لحضور نهائي كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

وكتب كابديفيا الفائز بلقب كأس العالم 2010 مع إسبانيا عبر منصة "أكس"

"أطلب المساعدة من ترامب.

أخبروني أنني لن أستطيع السفر لمشاهدة النهائي مع أطفالي لأني أوراقي تم رفضها.

هل يمكن لأي أحد مساعدتي؟ ليس لديكم فكرة لحماسي للتواجد رفقة زملائي في فريق 2010 وهذا الفريق والاحتفال معا.

لا أعرف لماذا لا يدعوني أدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسأفتقد حضور تلك اللحظة مع اطفالي الذين يحبون كرة القدم كثيرا.

إذا استطاع أحدا مساعدتي في هذا الأمر سأظل ممتنا له لبقية العمر".

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏 Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭 ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

الظهير البالغ 48 عاما اعتزل في 2017 مع نادي سانتا كولوما، وخاض 60 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا في الفترة من 2002 حتى 2011.

وارتدى كابديفيلا قمصان فرق أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا وفياريال وبنفيكا وإسبانيول.

كما لعب لفريق نورثإيست يونايتد الهندي وليرس البلجيكي.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.