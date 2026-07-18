تقرير: كريستال بالاس يبلغ تشيلسي بطلباته المالية لترك لاكروا

السبت، 18 يوليه 2026 - 18:27

كتب : FilGoal

ماكسنس لاكروا - كريستال بالاس

حدد نادي كريستال بالاس المقابل المالي المطلوب للتخلي عن مدافعه الفرنسي ماكسنس لاكروا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام تشيلسي بالتعاقد معه.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" فقد أبلغ كريستال بالاس إدارة تشيلسي أن التعاقد مع لاكروا سيتطلب عرضًا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد المدافع الفرنسي، البالغ من العمر 26 عامًا، للمشاركة مع منتخب فرنسا أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026، بعدما شارك في الساعة الأخيرة من مواجهة إسبانيا في نصف النهائي عقب إصابة ويليام ساليبا.

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وكان تشيلسي قد ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع لاكروا، في ظل رغبة النادي اللندني في تعزيز خط دفاعه بعناصر تتمتع بالقوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية.

وأشار التقرير إلى أن كريستال بالاس لن يمانع بيع لاعبه إذا تلقى العرض المناسب، والذي سيمنحه أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي دفعه لضمه من فولفسبورج قبل عامين، والبالغ 18 مليون جنيه إسترليني.

وخلال فترة وجوده مع كريستال بالاس، ساهم لاكروا في تحقيق أنجح حقبة بتاريخ النادي، بعدما توج الفريق بألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري المؤتمر الأوروبي.

كما خاض المدافع الفرنسي 98 مباراة بقميص الفريق في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أهداف.

ورغم رغبة كريستال بالاس في الاحتفاظ بخدماته، فإن النادي يدرك أن اللاعب قد يفضل خوض تجربة جديدة، خاصة وأن عقده يمتد حتى صيف عام 2029.

وفي المقابل، يعمل تشيلسي على إنهاء عدد من الملفات داخل صفوفه، إذ يواصل نادي كومو الضغط للتعاقد مع تريفوه تشالوباه، بينما يُتوقع أيضًا رحيل كل من بينوا بادياشيلي وأكسيل ديساسي قبل نهاية سوق الانتقالات.

ويرى التقرير أن تشيلسي سيكون قادرًا على تمويل صفقة لاكروا، إلى جانب تخفيض سقف الرواتب، إذا نجح في إتمام عمليات البيع المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

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