يزيد من الغموض؟ وكيل صلاح: لا أعرف أين سيلعب الموسم المقبل

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 22:15

كتب : FilGoal

بكاء محمد صلاح عقب الفوز على أستراليا

شدد رامي عباس وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر أن وجهة اللاعب المستقبلية لم تتحدد بعد.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

وربطت العديد من التقارير انتقال نجم ليفربول السابق بالانتقال لـ بشكتاش التركي.

وكتب رامي عباس عبر حسابه على منصة "أكس": "أنا شخصيا لا أعرف أين سيلعب محمد الموسم المقبل. ماذا يعني ذلك برأيكم؟".

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وسبق أن كشفت صحيفة "فاناتيك" التركية في تقرير لها أن محمد صلاح رحب بالانتقال للدوري التركي والتقي مع مسؤولي فنربخشة وتحصل على موافقة الجناح المصري لكن الإدارة الجديدة فضلت ضم ماسون جرينوود.

وأشار التقرير إلى أن صلاح رفض عروضا فلكية من الدوري السعودي وفضل الانتقال لبشكتاش وتم التوصل لاتفاق.

وأوضح السبب "سبب تفضيل صلاح الدوري التركي هو شراءه منزلا في بودروم، وأن روح كرة القدم لم تمُت في البلاد".

وانتهت رحلة صلاح مع ليفربول بعد 9 سنوات من النجاح ويستعد لخوض تجربة جديدة.

ووفقا لتقرير سابق من قناة "aspor" التركية في شهر أبريل الماضي فإن إرتان تورونوجولاري ممثل فنربخشة عقد اجتماعين مع وكيل محمد صلاح.

وأشار التقرير إلى أن صلاح يتوقع راتبا قدره 20 مليون يورو ويريد مواصلة مسيرته الكروية في أوروبا.

وكشف مؤخرا تقرير لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن صلاح توصل لاتفاق شفهي مع بشكتاش.

وذكر التقرير أن صلاح سيتقاضى راتبا سنويا قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز.

وكان الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوجلو، قد كشف عن تفاصيل مفاوضات نادي بشكتاش مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول السابق.

وكتب أوجلو عبر حسابه على إكس: "بشكتاش يقدم عرضه الأول لضم محمد صلاح، بعد اجتماع رامي عباس مع مسؤولي بشكتاش."

ونشر رامي عباس وكيل صلاح، قبل أيام صورة وصوله إلى العاصمة التركية أسطنبول.

وأوضح الصحفي التركي "خفّض صلاح توقعاته بشأن راتبه السنوي للانضمام إلى بشكتاش، بعدما كان يطالب براتب سنوي قدره 15 مليون يورو".

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وحضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد.

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا".

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

محمد صلاح الدوري التركي رامي عباس
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