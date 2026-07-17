عمر ربيع ياسين يرد على بيان السكة الحديد بشأن إقالة والده

رد عمر ربيع ياسين نجل ربيع ياسين على البيان الصادر من نادي السكة الحديد بشأن قبول استقالة والده.

وأصدر نادي السكة الحديد بيانا أعلن من خلاله قبول استقالة ربيع ياسين بسبب تمسكه بتعيين نجله "عمر" مديرا للتعاقدات بالنادي. (طالع التفاصيل)

وقال عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

"تم تعييني مديرا للتعاقدات وحصلت بالفعل على راتب شهر يونيو الماضي بالكامل، لكن، مع بداية العمل، ظهرت العديد من الأمور التي كانت تعرقل نجاح المنظومة، حيث كانت هناك تعاقدات تتم دون علم الجهاز الفني أو مدير التعاقدات، كما كان يتم فرض بعض اللاعبين على الجهاز الفني رغم عدم الاحتياج الفني لهم"

"كما طُلب منه قيد 5 لاعبين كان قد رفض استمرارهم لعدم الحاجة الفنية إليهم، وعندما تمسك برأيه الفني، قيل له إن استمراري في منصب مدير التعاقدات سيكون أمرا صعبا إذا استمر على موقفه، وطُلب منه التفكير حتى مساء اليوم نفسه، وبعد تمسكه بموقفه، اتخذ قرارا بتقديم استقالته بشكل مباشر".

وينطلق الموسم الجديد من مسابقة دوري المحترفين يوم 20 أغسطس المقبل.

ويلعب نادي السكة الحديد ضد الترسانة في الجولة الأولى من دوري المحترفين لموسم 2026-2027.