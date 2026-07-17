السكة الحديد: قبول استقالة ربيع ياسين بعد تمسكه بتعيين نجله مديرا للتعاقدات

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 21:13

كتب : FilGoal

ربيع ياسين - السكة الحديد

أعلن نادي السكة الحديد قبول استقالة ربيع ياسين من منصب المدري الفني للفريق.

واستقال ربيع ياسين من تدريب السكة الحديد قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين.

وأوضح نادي السكة الحديد في بيان رسمي، أنه قبل استقالة ربيع ياسين من تدريب الفريق بعد تمسكه بتعيين نجله عمر ربيع ياسين في منصب مدير التعاقدات وهو ما لا يتوافق مع لوائح النادي.

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وجاء بيان نادي السكة الحديد:

"عقد مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي اجتماعًا مع اللجنة المشرفة على قطاع كرة القدم، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد وأسباب استقالة المدير الفني للفريق الأول"

"وبناءً على العرض المقدم من اللجنة المشرفة على قطاع كرة القدم، وما انتهت إليه من توصيات، تقرر قبول استقالة ربيع ياسين من منصبه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية تمسكه بتعيين نجله، عمر ربيع ياسين، في منصب مدير التعاقدات، وهو ما لا يتوافق مع السياسة الإدارية واللوائح المنظمة للعمل داخل النادي"

"ويتقدم مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير لربيع ياسين على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق الأول، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

وينطلق الموسم الجديد من مسابقة دوري المحترفين يوم 20 أغسطس المقبل.

ويلعب نادي السكة الحديد ضد الترسانة في الجولة الأولى من دوري المحترفين لموسم 2026-2027.

ربيع ياسين نادي السكة الحديد
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