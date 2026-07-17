تدعيم دفاعي جديد.. المقاولون العرب يضم يوسف سفينة

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 22:58

كتب : FilGoal

يوسف سفينة - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون ضم يوسف سفينة قادما من لافيينا لمدة 3 مواسم.

وأصبح سفينة رابع صفقات ذئاب الجبل في الصيف الحالي استعدادا للموسم الجديد.

ويشغل سفينة صاحب الـ 25 عاما مركز قلب الدفاع.

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وضم المقاولون العرب تمهيدا للموسم الجديد تحت قيادة سامي قمصان كل من شريف رضا وميدو جابر والفلسطيني أنس بن عودة.

وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب محمد عمار قائد دفاع الإسماعيلي من الانضمام للأصفر والأسود. (طالع التفاصيل)

ويستمر سامي قمصان في تدريب الفريق لموسم آخر بعد قيادته في النصف الثاني من الموسم الماضي.

المدرب صاحب الـ 50 عاما قاد الفريق في 32 مباراة بجميع المسابقات فاز في 10 وتعادل في 16 وتعادل 6.

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 38 نقطة.

يوسف سفينة - المقاولون العرب المقاولون العرب الدوري المصري
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