خبر في الجول - محمد عمار على أعتاب المقاولون العرب

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع الإسماعيلي لضم محمد عمار قائد الدراويش.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم لذئاب الجبل مقابل 6 ملايين جنيه بالإضافة لتنازله على مليوني جنيه من مستحقاته للدراويش.

وسيوقع قلب الدفاع على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم للأصفر والأسود.

وشارك محمد عمار في 21 مباراة مع الإسماعيلي في الموسم المنصرم وسجل 3 أهداف.

وإجمالا خاض عمار صاحب الـ 26 عاما 95 مباراة بقميص الدراويش سجل 5 أهداف في جميع المسابقات وصنع هدفا.

وضم المقاولون العرب تمهيدا للموسم الجديد تحت قيادة سامي قمصان كل من شريف رضا وميدو جابر والفلسطيني أنس بن عودة.

ويستمر سامي قمصان في تدريب الفريق لموسم آخر بعد قيادته في النصف الثاني من الموسم الماضي.

المدرب صاحب الـ 50 عاما قاد الفريق في 32 مباراة بجميع المسابقات فاز في 10 وتعادل في 16 وتعادل 6.

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 38 نقطة.